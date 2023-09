Limonazos, dedos, racismo y jugadores presos: escándalos de la historia de Uruguay-Chile

La selección uruguaya debuta en las Eliminatorias para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026 el próximo viernes 8 en el Estadio Centenario, con lo que comienza una nueva ilusión.

A diferencia de la Copa del Mundo Qatar 2022, esta vez por Sudamérica clasificarán seis combinados directamente y un séptimo disputará un Repechaje.

La rivalidad que existe entre Uruguay y Chile ha tenido muchísimas idas y vueltas desde aquel lejano 29 de mayo de 1910 –tres meses antes de que se estrenara oficialmente la camiseta celeste–, cuando se enfrentaron por primera vez y ganó la selección nacional 3-0 por la Copa Centenario de Mayo en Buenos Aires.

Desde allí hasta hoy, hubo más escándalos y anécdotas ante los chilenos que en el clásico ante Argentina, el partido que se disputó más veces en la historia del fútbol, fuera de las Islas Británicas: 194.

Racismo en el siguiente encuentro

El segundo partido que jugaron ambas selecciones fue en 1916, por la primera edición de la Copa América, jugada en Buenos Aires, para conmemorar los 100 años de su Independencia.

Fue, además, el primer partido en la historia de toda la Copa y la celeste goleó 4-0. José Piendibene fue quien anotó el primer gol en la historia del certamen.

Pocos días después, el comité organizador recibió una carta de la Federación Chilena pidiendo que le quitaran los puntos a Uruguay, ya que el había utilizado jugadores africanos en su formación.

Isabelino Gradín fue uno de los denunciados por Chile en la Copa América de 1916, por ser "africano"

Esos futbolistas eran Juan Delgado e Isabelino Gradín, dos celestes de piel negra nacidos en Florida y Montevideo, respectivamente.

Fue un verdadero papelón de los dirigentes chilenos que quedaron como racistas. Uruguay fue campeón por primera vez y Gradín terminó como goleador y el mejor jugador de la Copa.

Chile organizó en 1920 la Copa América y en este torneo en el que enfrentó a los celestes –y ganaron estos 2-1 de visita–, utilizaron por primera vez la camiseta roja, la que los acompaña hasta hoy.

Seis años después, los trasandinos volvieron a organizar el máximo certamen continental de clubes. Uruguay no solo les volvió a ganar en su tierra, 3-1, sino que fue campeón nuevamente.

Esto inspiró a Omar Odriozola a escribir “Dianas de Ñuñoa” popularizada por los Patos Cabreros en el carnaval de 1927. Uno de los temas de murga más conocidos: “Uruguayos campeones, de América y del mundo…”.

Locura en Santa Laura

Mucho más acá en el tiempo, en plenas dictaduras uruguaya y chilena, en el Chile de Augusto Pinochet, la celeste jugó en el Estadio Santa Laura de Santiago ante los locales.

Fue por la Copa Juan Pinto Durán, que jugaban asiduamente entre ambos seleccionados. Ganaba Uruguay 3-1 y en una jugada a los 79 minutos, se armó un escándalo de proporciones que llevó a una batalla campal en la que fueron expulsados 19 futbolistas.

Los únicos que no vieron la roja fueron los dos arqueros, Adolfo Nef de Chile y Omar Correa de Uruguay, y Víctor Pizarro del local. Obviamente que el encuentro se suspendió.

Un uruguayo preso

El mismo día que se cumplían 10 años del golpe de Estado chileno, el 10 de setiembre de 1983, Uruguay fue a jugar a Santiago por la Copa América.

Una semana antes, jugando ante Venezuela, se había fracturado Fernando Morena. El técnico Omar Borrás citó a Alfredo "Polilla" De los Santos para jugar de punta. El Polilla era zaguero, pero a esa altura, en Nacional ya jugaba de todo. Años después, en Defensor, a Jorge Da Silva, le pusieron ese apodo justamente porque jugaba en todas las posiciones.

En pleno partido, el Indio Olivera le pegó un codazo a Óscar Arriaza y le sacó un diente.

Allí entraron "fotógrafos" revoleando sus cámaras. Cuando terminó el encuentro con victoria chilena 2-0, en el túnel, uno de estos "fotógrafos" intentó agredir al Pato Aguilera que era un juvenil.

Alfredo De los Santos comienzo una fruta en el vestuario celeste, al lado de Rafael Villazán

El Polilla De los Santos salió en su defensa golpeando al agresor, pero terminó detenido en plena dictadura trasandina. Luego de distintas tratativas de los dirigentes y de varias horas, el futbolista quedó detenido durante dos días, pero en el hotel.

“El tipo dijo que le había pegado una patada en la boca y yo no había sido. Estuve dos días preso en el hotel, porque tuve que ir a declarar. Él quería US$ 1.000 por la cámara, pero me la había tirado a mí. Después declaró que la había tirado y el juez al final casi lo mete preso a él porque no había contado la verdad. No le tuve que pagar nada. El Toto Da Silveira fue quien me defendió como abogado porque vio que dos carabineros me llevaron en una chanchita, y después, la embajada me puso un abogado. El Toto salió de testigo e hizo de abogado. Se portó muy bien conmigo”, recordó el Polilla para Referí.

La tardecita imposible de 1985 y el huevazo a Caszely

El partido entre Uruguay y Chile por las Eliminatorias para el Mundial de México 86 en Santiago, se vivía con mucha expectativa

Tres semanas antes del mismo, ocurrió un terremoto en Chile en el que hubo 178 muertos.

El técnico celeste, Omar Borrás dijo entonces que era un riesgo jugar allí y sus comentarios se tergiversaron. La prensa chilena aprovechó e hizo de esto un nuevo escándalo.

Por supuesto que cuando llegó Uruguay para jugar el encuentro de ida, a la enorme expectativa, se le sumó la gran manija por los “supuestos dichos de Borrás”.

Ya en pleno partido, Chile ganaba cómodo 2-0, pero un parcial arrojó un proyectil y le pegó en la cabeza al árbitro colombiano Jesús Díaz Palacios.

El veedor era el brasileño Abilio D'Almeida y le dijo al juez que siguiera el partido, algo que en estos días resulta insólito e imposible.

Luego a Wilmar Cabrera le pegaron un botellazo cuando iba a tirar un córner. Nada cambió.

Carlos Caszely recibe un huevazo al llegar al aeropuerto para enfrentar a Uruguay en las Eliminatorias para el Mundial México 86

El clima para el partido de vuelta, en el que Uruguay se jugaba el pasaje al Mundial de México 86, era tremendo, sobre todo, por lo que había pasado en Santiago.

Antes de la revancha, Carlos Caszely, el mejor jugador chileno, un histórico de la roja, calentó aún más el ambiente, y cuando llegó al aeropuerto de Carrasco recibió un huevazo en un ojo.

El limonazo de Venancio

En la cancha, a Uruguay le costó muchísimo ganar ese partido. Si bien comenzó venciendo de entrada con un golazo de tiro libre de Charly Batista, Jorge Aravena igualó el encuentro. Así clasificaban los chilenos.

Pero apareció Venancio Ramos en dos ocasiones clave: la primera, anotando un penal que le cometieron a Enzo Francescoli. La segunda, fue en la hora. Jorge Aravena era un fenómeno pegándole en los tiros libres, y le quedó uno al borde del área. Cuando le fue a pegar, Venancio le tiró un limonazo a la pelota y lo desconcentró. Le pegó por arriba del palo, lejos.

Así lo recordaron Venancio y Rodolfo Rodríguez, el arquero celeste de ese encuentro, para Referí.

“Antes del tiro libre, fui a hablar con el golero como para decirle ‘en tus manos está la clasificación’ y Rodolfo me dijo: ‘Mirá que si pasa la barrera es gol’, como diciendo, ‘dejate de joder’.

Y Rodolfo cuenta: “Si no hubiese sido por el limonazo, no sé qué hubiese pasado, nacimos de nuevo”.

Aquí se puede ver el limonazo de Venancio:

La masacre a Enzo en la final de 1987

Uruguay le había ganado a Argentina con Diego Maradona la semifinal de la Copa América 1987, que se disputaba justamente en la vecina orilla.

Chile llegó a la final luego de superar sorpresivamente a Brasil 4-0 en Mendoza.

Los chilenos sabían que el punto fuerte de Uruguay era Enzo Francescoli y hubo dos jugadores que le pegaron de entrada, pero no cualquier patada, sino patadas realmente arteras: Fernando Astengo y Eduardo Gómez. Este fue expulsado de entrada, pero Astengo logró que Francescoli reaccionara y viera la roja a los 26 minutos con el partido aún 0-0.

Uruguay terminó ganando con un gol de Pablo Bengoechea en una nueva batalla contra los chilenos.

Aquí se puede ver el patadón de Eduardo Gómez a Francescoli:

El patadón de Paolo y el que recibió Enzo

En un mismo partido jugado en Santiago por las Eliminatorias para el Mundial de Francia 98, Chile, dirigido por el uruguayo Nelson Acosta, ganó 1-0 con gol de Marcelo Salas.

Luis Chavarría sabía de la importancia de Francescoli, y entró a la cancha con la intención de sacarlo. Lo consiguió a los 30 minutos. Enzo aguantó 15’ y no pudo más.

"La jugada fue una pequeña caricia. Si hubiese sido una patada lo dejo no sé adonde... Ya sabía que tenía que entrar con una jugada fuerte al Príncipe porque se sabe lo que es como jugador y gracias a Dios salió lesionado", dijo sin tapujos el chileno al diario La Tercera de su país luego del encuentro.

Ese partido fue durísimo y Paolo Montero le pegó un tremendo patadón a Fernando Cornejo, por el que ni siguiera fue amonestado. Le pegó derecho en la cadera. Tremendo.

Aquí se puede ver el patadón de Paolo a Cornejo:

El lío en el Centenario en la revancha

Chile era aún dirigido por el uruguayo Nelson Acosta y pese a que no estaba a la orden Iván Zamorano, había mucha expectativa en el país trasandino en esas Eliminatorias para el Mundial de Francia 98.

Tanta era la misma que los hinchas chilenos colmaron el sector que le asignaron sobre la Tribuna América. En aquella época, tanto las cabinas de radio como el lugar para la prensa escrita, se encontraban en donde hoy se encuentran los palcos del Centenario.

Uruguay ganó con un gol de Marcelo Otero y los hinchas chilenos molestos por el resultado, tiraron botellas contra los periodistas uruguayos a corta distancia y rompieron varios vidrios de las cabinas. La de CX 12, Radio Oriental, fue la más afectada.

La piña de Chevantón en 2003

El 15 de noviembre de 2003, con Juan Ramón Carrasco como técnico, Uruguay recibía a Chile en el Centenario por las Eliminatorias para el Mundial de Alemania 2006.

Cuando ambos equipos, a pedido de la FIFA, se juntaron en el túnel para entrar juntos a la cancha, se armó un gran lío que comenzó Javier Chevantón, y él mismo lo contó.

"Arrancó en el video, el día antes. Estábamos mirando un partido de Chile. En un sillón estaban el Chino (Álvaro Recoba) y Martín Ligüera y atrás yo y Carlitos Bueno. En el video aparece Rafael Olarra, un defensor que en aquel momento jugaba en Independiente y ¡pah! ¿Viste cuándo ves a uno que no te cae bien para nada? Entonces le digo a Carlitos Bueno: 'Está para pegarle'. Y el Chino dice: 'Le doy € 300 al que le pegue en el túnel'. En realidad estaba bromeando. En ese entonces se salía por el mismo túnel y yo fui el último en salir gritando '¡Vamo' Uruguay, vamo' Uruguay!' y con el codo los iba tocando a los chilenos. Cuando llegué a Olarra me empujó y cuando me empujó le pegué", contó.

Al entrar a la cancha, el chileno Rodrigo Meléndez, le mostró al árbitro cómo le habían dejado el labio de un piñazo.

Aquí los incidentes en el túnel del Centenario:

La piña de Suárez a Jara por tocarle los genitales

El 26 de marzo de 2013, Uruguay visitaba Santiago por las Eliminatorias para el Mundial de Brasil 2014.

Era el segundo partido de Jorge Sampaoli como entrenador de la roja.

Suárez y Jara también tuvieron lo suyo

Gonzalo Jara y Luis Suárez tenían un particular duelo, que incluyó un puñetazo del delantero contra el defensa, molesto con la marca ya que le tocó los genitales.

Aquí se puede ver el video de la situación entre Suárez y Jara:

Jara le metió el dedo a Cavani en 2015

En la Copa América 2015, Chile tenía un gran equipo y lo hizo notar, dentro y fuera de la cancha, hasta ser campeón.

En determinado momento, Gonzalo Jara, –sí, el mismo que le había tocado los genitales a Suárez dos años antes–, le metió el dedo en el trasero a Edinson Cavani con el encuentro 0-0.

De esa forma, el delantero uruguayo, tras su reacción, fue expulsado, mientras que Jara no vio ni la tarjeta amarilla y finalmente, ganarían los chilenos con lo justo, 1-0.

Uruguay y Chile tienen una gran rivalidad. Para los chilenos –equivocadamente– ya se trata de un clásico. Pero está claro que para ninguno de los dos es un partido más.