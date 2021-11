Lionel Scaloni: "La cancha no estaba del todo bien, se levantaba"

"Hay partidos que se dan para jugar y hay otros que hay que se necesita ganar y hoy lo conseguimos, seguramente no jugando bien, pero cuenta", dijo el entrenador de Argentina Lionel Scaloni luego del triunfo de su equipo contra Uruguay en el estadio Campeón del Siglo por la 13ª fecha de las Eliminatorias para el Mundial de Catar 2022.

"Necesitamos dar un salto como equipo, hay veces que no se puede jugar bien porque el rival juega o propone juego y hay que adaptarse y creo que nos adaptamos al partido que se dio y eso es una señal importante como equipo", analizó.

Diego Battiste

Scaloni fue sincero y dijo que Uruguay lo superó

Consultado sobre por qué el equipo no pudo imponer su juego de buena circulación de pelota expresó: "Uruguay tiene jugadores que presionan y la cancha no estaba del todo bien, se levantaba. Ellos están en una situación comprometida, por momentos incluso arriesgaban de más en la presión y las dos o tres veces que salimos de la presión tuvimos ocasiones para anotar. Pero en el resto del partido ellos estuvieron muy intensos, muy reactivos y no dejaban que circulemos".

Consultado dónde estuvo la clave del triunfo, Scaloni fue sincero: "La clave fue el gol de Ángel, después ellos tuvieron y no la metieron, ahí está la realidad de todo, nosotros fuimos concretos y ellos no".

"En la mitad de la cancha nos atascábamos porque ellos presionaban bien. Uruguay tiene jugadores para presionar: Nández, Torreira, Vecino, Bentancur, presionan, corren, tendríamos que haber estado más finos de mitad de cancha en adelante, pero este era un partido de Eliminatorias y había que ganarlo".