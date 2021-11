Tabárez en conferencia: "Lo bueno de las rachas es que a veces se terminan"

El entrenador de Uruguay Óscar Tabárez se mostró calmo a pesar de la derrota de Uruguay contra Argentina por la 13ª fecha de las Eliminatorias para el Mundial de Catar 2022, destacó la rebeldía mostrada por sus dirigidos, reveló detalles de lo que fue la dura goleada ante Brasil y tiró un par de conceptos de lo que será la visita a Bolivia el próximo martes a la hora 17:00 en el Hernando Siles de La Paz.

Consultado sobre la reacción anímica mostrada por Uruguay, Tabárez contestó: "Me reconforta, pero no porque estuviera decepcionado con todo lo que pasó anteriormente. Contra Brasil no hubo nada destacable, el partido anterior con Argentino hubo algunos momentos donde estuvimos ahí y creamos chances. Pero las condiciones en que se jugó ese partido, ahora que pasó se puede decir, fue de un gran sacrificio, y no se pudieron hacer cosas por la calidad del rival pero también por el lugar donde se jugó, que yo creí que Barranquilla era lo peor pero ahora no estoy tan seguro por esa sensación de calor y humedad", dijo en relación a Manaos.

EFE/Fernando Bizerra Piquerez en la sufrida goleada contra Brasil en Manaos

"Al poco tiempo de ese partido, los jugadores de la selección jugaron en sus medios con buenas actuaciones y resultados para sus equipos, lo que me da la pauta de que estuvimos muy condicionados en Brasil por un montón de aspectos. La rebeldía vino por ese lado, porque no somos eso que se mostró. Los jugadores querían la revancha. No lo conseguimos, hay que aceptar los resultados en el fútbol, pero nos demostramos cosas a nosotros mismos. En los trabajos que se plantearon en el intercambio con los futbolistas notamos que vinieron con una sensación rara. Pero yendo al por qué de todo, es que estaba convencido de quiénes son estos futbolistas y el compromiso que tienen. La capacidad para encarar desafíos la tienen y eso no es poco para lo que queda. No podemos adivinar el futuro, pero encontramos cosas que pueden ser valiosas para el partido que viene".

"Es otro partido el de Bolivia donde las condiciones atmosféricas que se viven ahí condicionan. Bolivia es el equipo que tiene más goles recibidos en las Eliminatorias, pero sus partidos los gana en La Paz; tiene una estrategia definida para jugar ahí. Desde el punto de vista de la cohesión grupal, de plantearnos desafíos y de no bajar la guardia, estoy seguro que este partido va a ayudar a eso", manifestó.

Tabárez evitó calificar la derrota como "injusta".

"A veces he ganado partido donde tuve muchas menos opciones que el rival. No me quiero meter en eso, pero creo que hicimos méritos defensivos y ofensivos como para evitar situaciones que se transformaran en goles y también generamos situaciones sobre el arco rival, algunas muy claras. Que esas jugadas entren o no son circunstancias del fútbol, pueden ser rachas, pero lo bueno de las rachas es que a veces se terminan, hay que insistir en pensamientos positivos y no darle espacio a pensamientos raros que hacen perder la confianza en lo que se pueda hacer", afirmó.

Sebastián Castañeda / Pool / AFP

Bolivia viene de perder 3-1 con Perú en Lima

"Bolivia perdió ayer, no consiguió puntos, pero esta es una oportunidad gandísima que tiene de acercarse. Más allá de los primeros tres lugares, el resto estamos parejo, tenemos que mirar los partidos que nos quedan a nosotros, pero también hay equipos que tienen que jugar con los que nos golearon a nosotros; todo eso influye, no está nada definido", concluyó en la breve conferencia de prensa que brindó.