Llegaron las lluvias, ¿cómo capitalizarlas?

Por Esteban Montes Narbondo (*), especial para El Observador

Veníamos de una situación climática complicada. En varias zonas del país se llevaban dos, tres y hasta cuatro primaveras con lluvias escasas. Eso implica que los campos naturales hayan perdido la estación con mayor producción de forraje, o por lo menos gran parte de ella. También los sistemas que manejan pasturas sembradas fueron afectados, donde una estrategia común es “aguantar” animales durante el invierno, para poder aprovechar la producción extraordinaria que normalmente tienen en primavera para lograr las ganancias deseadas.

Hoy por hoy, gran parte del país ha tenido precipitaciones interesantes, cambiando en algo la situación. Basta ver los mercados, que inmediatamente muestran disminución de la oferta de animales, no solamente gordos para faena sino también para reponer y, por lo tanto, los precios llegaron a un punto de inflexión y comenzaron a subir.

Ahora, a raíz de haber “errado” varias primaveras, muchos bajaron la dotación sobre todo aprovechando la fluidez del mercado y los elevados precios. Es así que hoy se ven situaciones con dotaciones inferiores a las que normalmente se manejan. La pregunta es: ¿cómo aprovechar esta situación? Y esto es importante: ¿por qué? Porque recién se empiezan a recuperar las pasturas. Plantas que venían diezmadas, sobrellevando la situación adversa pero en un sistema que le estaba reclamando producción, para que los animales pudieran lograr los propósitos previstos. O sea, plantas que perdieron parte de su estructura aérea (hojas, tallos) y también estructura subterránea (raíces), así como también estructuras de reservas.

Se entiende que es imperioso generar los ingresos económicos, que en muchos casos se han postergado y además se vienen varias obligaciones, que todo fin de año trae. Por eso es importante planificar para congeniar los diferentes intereses para aprovechar estos momentos.

Es importante tener información de los sistemas para poder tomar las decisiones lo más acertadas posible, sobre todo información objetiva.

En casos de rodeos de cría, con terneradas en muchos casos con dos meses de nacidas, es posible comenzar a planificar medidas de manejo para lograr elevados porcentajes de preñez. Sabemos que es complicado preñar las vacas que se están entorando por segunda vez, o sea aquellas vacas que han parido su primer ternero. Son animales que están creciendo y tienen que criar al ternero que tienen al pie y tiene que volver a alzarse. Además, si fallan, son animales jóvenes que tenemos que descartar, no están desarrollados y no le sacamos todo el provecho que podemos. Pesan poco en un frigorífico y es más difícil de engordarlos. También sabemos que son necesarias condiciones corporales 5 para lograr elevados porcentajes de preñez en esta categoría. En vacas multíparas sabemos que es necesario un grado menos de condición corporal (o sea 4) para aspirar a elevados porcentajes de preñez.

Por lo tanto, podemos analizar cómo se encuentran las diferentes categorías de vacas frente a ese escenario. Los caminos son muy diferentes dependiendo de cuán lejos o cerca se esté de la situación deseada. Si se está muy lejos, es más factible de pensar en medidas más extremas para aspirar a preñar en altos porcentajes. Pero hay una herramienta que nos puede ayudar a “afinar más la puntería” para definir cuán lejos se está y no especular con lo que vemos de afuera. Y esto responde a obtener información lo más objetiva posible. El diagnóstico de actividad ovárica en esta categoría y en las vacas multíparas que estén en condición corporal baja nos proporciona esa información objetiva necesaria para tomar las decisiones lo más acertadas posibles. Luego podemos utilizar los parches, para saber cómo sigue la “película” reproductiva en esos vientres que sospechemos que no estén en las mejores condiciones de preñarse. Los parches nos van a mostrar si los toros están actuando o no, o sea si hay actividad reproductiva.

Como las relaciones de precios entre los diferentes productos (ternero, vaca fallada, vaca preñada) son favorables hacia los insumos, porque están caros medidos en cantidad de producto necesario para comprarlos, hay que pensar bien las opciones que más rédito tengan. Un destete precoz o una suplementación con afrechillo de arroz con destete temporario va a tener un impacto muy importante en las preñeces de las vacas, esto es poner recursos en manejos que implican impactos elevados. También liberan y descongestionan el sistema, porque implica que aquellos potreros que hayan respondido a las lluvias se puedan destinar a animales que estén más cerca del objetivo trazado.

Esta situación planteada con el rodeo de cría es a modo de ejemplo. También podemos hacer el mismo ejercicio con recrías o invernada en vacunos o también con los ovinos.

En definitiva, se trata de evaluar la situación en la que estamos, relevar información objetiva para ver cuán lejos o cerca estamos de la deseada y en base a eso, asignar los recursos disponibles.

(*): ingeniero agrónomo, coordinador del Fondo de Transferencia de Tecnologías y Capacitación del Instituto Plan Agropecuario