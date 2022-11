Ruralistas reclaman por atraso cambiario y advierten sobre pérdida de empleos y menor inversión

La Federación Rural (FR) emitió este martes 22 un comunicado en el que cuestiona el manejo que el gobierno que encabeza el presidente Luis Lacalle Pou realiza para controlar la inflación, aludiendo al bajo valor del dólar.

En el documento se señala, entre otras consideraciones, que "se nos hace difícil entender que se insista en un camino cuyas consecuencias para la economía del país, basada en su sector exportador, terminan siendo muy negaticas".

La entidad ruralista que preside Martín Uría señala que "ve con honda preocupación" la evolución del tipo de cambio "y sus consecuencias sobre los sectores exportadores del país".

Uría destacó a El Observador que la gremial, preocupada por este escenario adverso desde hace bastante tiempo, lo primero que hizo fue emprender una serie de reuniones con autoridades de gobierno, por ejemplo con la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche.

"Ahora, según lo consideramos en la reunión del consejo directivo (este lunes 21), lo que hicimos fue informar a los productores (mediante el comunicado) y que le llegue el mensaje al gobierno", añadió.

Consultado sobre cuál debería ser el valor del dólar, Uría admitió que no hay un estudio específico elaborado por la FR, pero que con base en lo que han conversado con integrantes de diversas cámaras empresariales, del sector comercial e industrial y no solo las relacionadas con el ámbito rural, "se habla de un 20% más", agregando que en todo caso no debería estar por debajo de los $ 46 por dólar.

En el comunidado se señala, además, que el referido escenario de atraso cambiario no solo afecta la competitividad del sector productivo con relación a los países vecinos, también con los competidores extra región.

"La inflación en dólares que se está generando desde hace algún tiempo, por momentos sobrellevada gracias a los buenos precios internacionales que tuvimos, está provocando consecuencias negativas en las empresas del sector que seguramente determinará pérdida de empleos, menor inversión y por consiguiente afectará el crecimiento económico del país", sostiene la FR.

En el comunicado se puntualiza que las consecuencias adversas de esas políticas son "experiencias que se han vivido con todos los gobiernos, sean del signo que sean".

También se reconocen esfuerzos realizados para mejorar problemas de competividad en otras áreas, como las de combustibles, inserción internacional e infraestructura, "pero en este tema las experiencias del pasado nos obligan a estar en alerta".