Situación actual de los rodeos de cría y medidas para un mejor desempeño

Por Esteban Montes Narbondo (*), especial para El Observador

Venimos transitando un año atípico, por donde se lo quiera mirar. Por un lado, la pandemia que nos tiene en vilo y nos ha cambiado el modo de vida a todos, pero también al sector agropecuario propiamente dicho, que veía de lejos los problemas citadinos y sin embargo se vio afectado por cambios en los mercados de exportación que se traducen en vaivenes en la demanda de animales para faena.

Pero también se están dando variaciones en la situación climática, con zonas castigadas desde hace tiempo por un déficit hídrico que no quiere aflojar y con una primavera empecinada en no manifestarse como estamos acostumbrados, y otras zonas que, por el contrario, han sido más beneficiadas. A su vez, los pronósticos de un verano con escasez de lluvias hacen más preocupante el panorama, y esto en un momento sacudió el mercado de reposición. Sin embargo hubo lluvias, aunque caemos nuevamente en la variabilidad que nuestro paisito tiene a pesar de sus dimensiones. El norte en general ha sido beneficiado y también el litoral, pero quedan zonas, sobre todo del este del país y algunas del centro y sur, en las que no han ocurrido precipitaciones razonables.

Las encuestas realizadas por el Plan Agropecuario mostraban un panorama bastante complejo, con pasturas naturales con disponibilidades muy bajas (68% de los encuestados con menos de 5 cm), con rodeos de cría en condiciones no adecuadas para lograr elevados porcentajes de preñez (84% de los encuestados con rodeos de cría por debajo de condición corporal 4) y el 31% de los productores encuestados manifestó tener potreros sin agua. Esta información se había generado en noviembre y las lluvias de los últimos días provocarán cambios en esta situación para las zonas que han sido beneficiadas.

Este panorama obliga a estar alertas a los cambios que se vayan dando y la evolución de los sistemas en las diferentes zonas.

Los productores que se encuentren en las más beneficiadas por las precipitaciones tendrán que analizar la situación buscando optimizar el uso del forraje que pueda crecer gracias a una mayor disponibilidad de agua en el perfil.

Aquellos productores que se encuentren en zonas que no han sido beneficiadas, deberán analizar qué medidas pueden tomar, que maximicen sus efectos frente al gasto incremental en el que van a incurrir.

El manejo artesanal de recorrer los rodeos de cría y apartar las vacas en menor condición corporal para darles una mejor alimentación, es una tarea que tiene efectos positivos. Hay que tener en cuenta que las vacas de primera cría son las más difíciles de volver a preñar, o sea son las que se tienen que “mimar” y las medidas que se tomen en esta categoría van a implicar un impacto muy grande.

También tener presente que un grado de condición corporal implica unos 40 kilos de peso vivo, dependiendo del tamaño de cada rodeo, y que para mantener el estado es necesario por lo menos, tener una altura del pasto de 5 cm en campo natural.

El diagnóstico de actividad ovárica es una herramienta que permite “afinar” la puntería, conocer el estado reproductivo de cada vaca y tomar medidas más certeras según el caso.

Considerar el sistema en su conjunto buscando las mejores opciones para lograr los mayores impactos con las medidas que se decidan tomar es la meta.

Es necesario manejar información lo más objetivamente posible para lograr sortear de la mejor manera este momento, disminuyendo impactos negativos que perduren a mediano plazo.

(*) ingeniero agrónomo, Instituto Plan Agropecuario