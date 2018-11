Llegó Sartori y se hizo el misterioso sobre su posible candidatura: "Les prometo que van a estar al tanto"

El empresario millonario Juan Sartori, quien tiene pretensión de ser precandidato por el Partido Nacional, llegó a Uruguay este lunes y afirmó que dedicará las próximas semanas a "escuchar" y reunirse "en privado" con distintos actores políticos.

"Para mí es una oportunidad después de unas semanas de venir y dar la cara y aclarar muchas cosas que se hablaron", dijo Sartori en el aeropuerto de Carrasco, aunque se hizo el misterioso y evitó dar por confirmada su precandidatura. "Me llamó la atención la cantidad de ataques y críticas de muchos dirigentes políticos, por algo que todavía no confirmé", manifestó.

El pasado 11 de octubre, luego de que el semanario Búsqueda informara que Sartori pretendía competir en la interna nacionalista, muchos dirigentes blancos reaccionaron con el cuchillo entre los dientes. "No creo que la política tenga dueño en Uruguay, algunas personas parece que lo ven de esa manera", contestó el empresario este lunes. "Al final del día veremos qué pasa. Si yo me lanzo, si cualquier uruguayo que quiere al país tiene ganas de participar en la política, ¿eso es malo?, ¿lo van a dañar, lo van a criticar, antes que pueda contestar, como lo hicieron en las últimas semanas?".

"Esta semana voy a reunirme con una cantidad de gente que se contactó, que mandó mensajes, y escuchar y estudiar. Me voy a reunir con todas las personas que tenga el tiempo y si puedo por supuesto con algunos detractores que no me conocen bien o no entendieron bien alguna información", agregó Sartori, que se definió como "un uruguayo con mucho amor por el país, y que tiene ganas de estudiar lo que está pasando y ver si tiene capacidad de proponer y hacer cosas".

Sobre sus vínculos con el Partido Nacional, dijo "compartir" las "ideas" y los "valores históricos" de esa colectividad.

Ante la insistencia de los periodistas por saber cuándo confirmará su precandidatura, Sartori señaló: "Hasta ahora no he confirmado nada. El primero en comentar y estar en contacto voy a ser yo. Les prometo que van a estar todos al tanto".