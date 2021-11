Lluvias torrenciales en Australia le dan fuerza al valor del trigo

Pasa una nueva semana con otro récord de precios en el trigo, cruzaron por primera vez desde 2012 los US$ 310 por tonelada en Chicago, aunque ese valor no pudo sostenerse sobre el cierre semanal.

A lo largo de una semana corta de operativa por el feriado del día de Acción de gracias en Estados Unidos, los precios quedaron por debajo de los US$ 310.

Igual están en niveles muy altos, porque a todos los problemas de oferta se sumaron lluvias torrenciales en Australia –totalmente inoportunas–, con los trigos a punto de ser cosechados.

De ese modo, la firmeza de los cereales se ha mantenido en pleno. Las primeras estimaciones de pérdidas en Australia plantean que cuatro millones de toneladas quedarían dañadas y pasarían a trigo forrajero, solo para alimentación animal.

En tanto, en Uruguay avanza la cosecha, con un rendimiento que suele ubicarse en el eje de 4.000 kilos/ha.

Los rendimientos de cebada se ubican por arriba, pero con un fuerte porcentaje que no califica para las ventas a maltería.

La coincidencia de calores fuertes en octubre, heladas tardías –incluso en noviembre– y en algunos casos granizos, moderaron los rendimientos, también en colza donde la cosecha ya está casi terminada con rendimientos récord, en el entorno de 2.000 kilos /ha.

Los precios de la colza se han moderado algo, pero siguen en torno a US$ 700 por tonelada, mientras los de trigo y cebada siguen en el entorno de US$ 285 a US$ 290 por tonelada.

Las lluvias, aunque son escasas, se mantienen y permiten por ahora un buen comienzo de los cultivos de verano, que tienen a la soja avanzando en la siembra de un nuevo ejercicio.

La expansión del etanol en Estados Unidos para combustible y el fuerte uso de harina de soja en ese mercado son algunos de los factores que acompañan una demanda firme de China, no tan exuberante como en 2020.

Hubo además un buen comienzo para la zafra de arroz, que ya está sembrado –el área llegó a casi 164 mil hectáreas, 15% más en que la anterior–, pero con precios que al menos en las referencias de Brasil siguen flojos, por debajo de US$ 12 por bolsa.

Si las lluvias se cumplen, los cultivos de verano tendrán un buen comienzo, algo importante pero que indica poco; queda por cruzar todo el verano. Los precios seguirán acompañando y por ahora la faz productiva también lo hace.

Piqsels

Lluvias excesivas en trigales australianos.