Lo que dejó el debate entre Martínez y Lacalle Pou según dos politólogos

El debate entre Daniel Martínez y Luis Lacalle Pou antes del balotaje tuvo más intercambio por la propia dinámica, pero para el politólogo Oscar Bottinelli, esta vez no fue desnivelante a favor del candidato nacionalista a diferencia de la última instancia previa a las elecciones de octubre.

"Martínez tuvo una ventaja respecto a Lacalle Pou, porque llegó con una idea de que había menos expectativas de su desempeño, dio bastante más que antes y salvó el examen con más facilidad", analizó Bottinelli en Doble Click.

"Daniel Martínez corrigió muchos de sus defectos, pero no logró cosas contundentes. Lacalle Pou quedó demasiado rígido en la totalidad del debate, en un momento estaba muy agresivo, incluso muy poco propositivo", agregó.

Sobre los diez minutos de intercambios al final de cada exposición, el politólogo explicó que Martínez jugó la estrategia de no dejarle a Lacalle Pou un debate parlamentario. "Martinez siempre usó, salvo algunas excepciones, sus cinco minutos de corrido para no dejar lugar al debate libre. Fue correcto, porque para Lacalle Pou su mejor medida es apelar a un debate parlamentario", analizó.

En líneas generales, Lacalle Pou quiso hacer notar que Martínez estaba nervioso, pero este le respondió con tranquilidad. "Conservar la calma fue una buena postura para la actitud atacante de Lacalle Pou", según Bottinelli.

Oportunidades desaprovechadas

Para Bottinelli, Martínez no aprovechó algunas oportunidades para remarcar cuestiones que Lacalle Pou no profundizó o en las cuales se equivocó. "En lo que refiere a la asistencia de mujeres embarazadas en ASSE, Lacalle Pou se equivocó, dio los números al revés", en referencia al dato que dio el nacionalista de las 8,8% de los embarazadas que son controladas correctamente en salud pública. "Martinez eso no lo remarcó para decir 'usted no sabe', a Martinez le faltó punch", explicó.

Además, el politólogo dijo que el oficialista no puso contra las cuerdas a Lacalle Pou por las "mayores debilidades que presenta la coalición", como la ausencia de los líderes firmando el acuerdo de gobierno en conjunto, el papel del Ejército en la lucha contra el narcotráfico –opuesto a lo que opina Manini Ríos, uno de los socios de la coalición–, y evitar confirmar nombres de eventuales ministros.

Por otra parte, Bottinelli se refirió al mensaje político que emitió el candidato oficialista en lo que refiere a los modelos que se elijen en el balotaje, remarcando la idea de que se vota a Daniel Martinez como persona y no al partido.

"Hay una frase extremadamente fuerte: 'Acá lo que importa es lo que dice el candidato', es una señal de cómo ve el sistema uruguayo", sentenció. "El concepto de que en Uruguay no importa el respaldo parlamentario, él lo ve como en EEUU que son los secretarios del presidente, y en Uruguay no es así, Uruguay se parece más a Francia", analizó el politólogo.

Bottinelli entiende que las dudas en torno al eventual gobierno de Lacalle Pou no fueron respondidas, acerca de la duración de la coalición, el ahorro de los US$ 900 millones y el proyecto de ley de urgente consideración. En tanto, Martínez diluyó el impacto que podían tener las designaciones de Mujica, Astori y Bergara, porque personalizo la competencia. "No es un equipo potente, sino una persona que tiene sus visiones".

Sin entender la dinámica

En diálogo con El Observador, la directora de Cifra, Mariana Pomiés, dijo que la principal dificultad del debate es que los participantes "no entendieron muy bien la dinámica", aunque Lacalle Pou intentó intercambiar con su opositor, "hubo muchas exposiciones, como en octubre", expresó.

Para la politóloga, el rol más difícil lo asume Martínez, al tener que defender los logros del gobierno. "La oposición va a cuestionar todo lo que se hizo", analizó. Además, al intentar mostrar los errores de cada uno, Pomiés también remarcó las dificultades del candidato oficialista que "tiene que remontarse antes del 2004, que ya quedó en el olvido para mucha gente". En tanto, Lacalle Pou "muestra cosas más recientes, lo que puede generar controversias está más fresco", zanjó.

Ambos candidatos volvieron a hablarle a los convencidos, según la politóloga. "En general el indeciso está por fuera de la política y capaz que ni vio el debate, o necesita argumentos muy complejos que no salieron a la luz", comentó.