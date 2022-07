Lo último sobre #SuárezANacional: ¿qué dijo Fuentes este viernes a la mañana?

Nacional aún no tiene la confirmación de Luis Suárez sobre si vendrá o no al club y espera la decisión del delantero dentro de los plazos establecidos, dijo este viernes por la mañana el presidente tricolor José Fuentes.

En Buenos Aires, en el último tramo de su regreso a Montevideo tras reunirse con el salteño en Madrid el miércoles, Fuentes actualizó el estado de situación de las tratativas para la vuelta del goleador.

Cuando le preguntaron si tenía algún mensaje nuevo del goleador y estaba conformada su vuelta, Fuentes dijo que "todavía no", en declaraciones a 100% Deporte de radios Sport 890.

Leonardo Carreño

José Fuentes

El titular tricolor señaló que aún no hay nada cerrado ni oficial, luego de que este jueves a la noche en el partido de Nacional ante Cerrito en el Gran Parque Central en algunos medios se diera por hecho el asunto, en el marco de las manifestaciones de los hinchas para que el delantero retorne.

“La verdad es lo que estoy diciendo. A mí sinceramente me molesta a veces estas cosas, cuando tanta gente puso todo para que esto saliera, y me refiero a toda la hinchada de Nacional y demás, dar la información que no está confirmada por querer dar una primicia, a veces daña la negociación o las conversaciones”, comentó.

“Yo a este momento no tengo ninguna confirmación de Luis Suárez”, agregó.

C. Dos Santos José Fuentes

Fuentes agregó que está dentro de los plazos que se dieron para la respuesta del delantero.

“Estoy esperando como habíamos quedado, que en dos o tres días me iba a responder. Esto fue el miércoles, y estamos dentro de los dos o tres días que quedamos”.

El presidente tricolor agregó que luego de la reunión que mantuvo con Suárez solo tuvo un intercambio de mensajes. “Le mandé un par de videos que me los agradeció y lo emocionaron”, expresó.