La contundente declaración de amor de la hinchada de Nacional para Luis Suárez

La hinchada de Nacional hizo su trabajo. Y lo hizo como suele hacerlo en las ocasiones especiales: a lo grande. Porque no es un verso aquello de que a Nacional lo hace grande su gente. Y si Luis Suárez tenía alguna duda de pegar la vuelta, seguro que en su fuero íntimo se las terminó de despejar.

En la previa, durante y después del festín que Nacional se dio contra Cerrito por la sexta fecha del grupo B del Torneo Intermedio, la hinchada fue a jugar un partido aparte: demostrarle su amor a uno de sus hijos pródigos: Luis Suárez.

Leonardo Carreño

El Parque se llenó de Luchocaretas

Se imprimieron 20 mil caretas y 15 mil carteles con el hashtag #SuarezANacional una movida en redes sociales originada el domingo por la noche y que explotó a lo largo y ancho del mundo llegando, por supuesto, a conmover al futbolista.

Todo empezó por un ejercicio periodístico de Juan José Díaz, del staff de Referí quien logró lo que muchos periodistas argentinos venían intentando desde hacía semanas: hablar con Luis Suárez para conocer de primera mano su futuro futbolístico.

Leonardo Carreño

Caramelo de chocolate para Lucho

Aquel 7 de julio, Suárez declaró en exclusiva para Referí, expresó que la chance de River estaba caída y dejó una contundente frase: "Estoy sorprendido porque los dirigentes de Nacional ni siquiera me llamaron para saber mi situación. Porque si llegué a pensar e ilusionarme con la posibilidad de River, lo mismo hubiera pasado con la de Nacional, que fue mi casa".

La noticia dio la vuelta al mundo en cuestión de minutos. Más tarde, Suárez se explayó en nota televisiva con ESPN de Argentina e incluso llegó a hablar con un medio radial uruguayo.

Leonardo Carreño

Los dirigentes de Nacional recogieron el guante en forma inmediata y a través de su presidente José Fuentes comenzaron a contactar al jugador para intentar contratarlo.

Suárez no hablaba públicamente desde que el 24 de mayo, en El Larguero de España había dicho: "No estoy pensando en el dinero, estoy pensando en lo que quiero. Europa es lo que más me llama. Me llamaron de Brasil, Centroamérica, México y en Argentina hay posibilidades, pero sinceramente mi mentalidad es que lo más competitivo está acá. Sudamérica ha crecido mucho, pero la cabeza la tengo acá".

Leonardo Carreño

El mosaico de la Atilio García

Ese discurso estaba en consonancia con sus declaraciones en los últimos años. No volver a Uruguay por sentirse muy identificado con la selección uruguaya y evitar esa dicotomía histórica del fútbol local entre Nacional y Peñarol.

Hubo que escarbar mucho el archivo para encontrar notas en las que Suárez dijera que algún día quería volver a Nacional.

Leonardo Carreño

Minuto 9: el Parque de pie, los carteles de #SuarezANacional, movida conmovedora

Pero ahí, de repente, hubo un cambio y la dirigencia de Nacional no se lo pensó.

Tras establecer contacto, Fuentes viajó a España para charlar mano a mano con Suárez.

Leonardo Carreño

Los hinchas colgados de pasión

"La familia está decidida a ir a Uruguay", dijo Fuentes terminada la reunión a Telemundo, que viajó para cubrir la posible vuelta del Pistolero.

Así el sueño cobró forma.

Pero faltaba el último empujón.

Que el vendaval virtual de la semana se transformara en un abrazo directo al corazón. Que le recordara a Suárez sus inicios, sus vaivenes en juveniles, su debut con Martín Lasarte, su primer gol a Paysandú FC, el baile que le pegó a Defensor Sporting un sábado en un Franzini a reventar a pesar de que Argentina y Costa de Marfil jugaban por el Mundial de Alemania, en aquellos tiempos pre Óscar Tabárez donde Uruguay no clasificaba a los mundiales. Aquella tarde, después de un receso en el que quedó atrás su ansiedad para culminar las jugadas y que más de una vez le costó algún silbido de algún hincha miope de esos que no tienen idea de talento ni de proyección, Suárez la hizo chiquita con el Gurí Álvez en ataque. En la última jugada le tiró un caño al Nico Olivera y le hizo saltar la cadena como nunca en su carrera generándose incidentes luego en zona de vestuarios. También el contrato firmado en la ruta antes de jugar la final del Uruguayo 2005-2006 contra Rocha. El título de campeón. La puerta abierta para forjar después una carrera extraordinaria en Groningen, Ajax, Liverpool, Barcelona, Atlético de Madrid y la selección.

Y la hinchada de Nacional lo hizo.

Leonardo Carreño Un hashtag, un cartel, un grito, un deseo: Suárez

Al minuto 9 en la Atilio García se desplegó un mosaico con la número 9 y todos los hinchas se pusieron de pie para mostrar sus carteles #SuarezANacional y también las caretas. "Olé, olé, olé, olé Suárez, Suárez", le gritó el estadio entero.

Las dudas están despejadas. Después de esta noche de pasión, amor y locura, Suárez no tiene forma de no jugar estos cuatro meses previos a Qatar 2022 en Nacional.