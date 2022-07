José Fuentes, sobre el posible retorno de Luis Suárez a Nacional: "La familia está decidida a ir a Uruguay"

El presidente de Nacional, José Fuentes, se reunió este miércoles con Luis Suárez en Madrid, España. El encuentro "fue muy positivo", dijo.

"La familia de Suárez está decidida a estar estos meses en Uruguay", comentó a Telemundo (canal 12) desde Madrid.

El dirigente expresó que el futbolista está valorando otras posibilidades para continuar su carrera, pero que "está conmovido" con la campaña que realizaron los hinchas de Nacional con el hashtag #SuarezANacional.

Fuentes catalogó la reunión como positiva y aclaró que el futbolista lo recibió en plena mudanza de Madrid a Barcelona, donde tiene su casa familiar.



"Les pido a los hinchas de Nacional que continúen unos días más con esta movida porque a él lo tocó mucho (emocionalmente). La familia está decidida a ir a Uruguay. Luis está valorando otras cosas, pero de verdad está conmovido con estas muestras de afecto, con todo lo que sabemos que está pasando, la locura en Uruguay. Fue una reunión muy positiva.", señaló.

Dijo Fuentes que Suárez es muy competitivo y "los partidos en Uruguay serán parte de su preparación (para el Mundial de Qatar) y es importante para él. Tiene muchas propuestas. Pero una de las cosas decisivas es lo que pensara su familia, y ellos están decididos a estar tres meses en Uruguay".

Nacional juega el 2 de agosto frente a Atlético Goianiense por la Copa Sudamericana y el presidente dijo que Suárez está al tanto de todas las fechas: "Si fuera por él, está para jugar, aunque le puede faltar algo de fútbol. Él sabe que este es el momento para volver y que si juega en Nacional quiere estar bien, no ir para retirarse".

El presidente tricolor viajó a Madrid en representación de la comisión directiva sin avisarle antes al futbolista. "Le cayó bien que viniera a Madrid. Le hice saber la importancia que tiene su vuelta para el fútbol uruguayo y para el país, porque va a revolucionar el fútbol local".

"Me voy más contento de lo que vine", manifestó. Fuentes tomó la decisión de viajar tras la campaña que se inició en las redes sociales, después de que el jugador dijera a Referí que estaba sorprendido porque no lo habían llamado de Nacional cuando quedó libre el 30 de junio. "Porcentajes no te voy a dar, pero me voy a tomar una cervecita porque la reunión fue buena", le dijo Fuentes al periodista Federico Buysan. "Mañana me vuelvo".