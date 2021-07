Los argumentos del MSP y mutualistas para ya no tomar la temperatura al ingreso de hospitales

El Ministerio de Salud Pública (MSP) aprobó una nueva normativa que rige a partir del 15 de julio en donde las instituciones prestadoras de salud, públicas o privadas, pueden volver a las consultas presenciales, realizar operaciones no urgentes, y modificar algunos elementos de las medidas de control sanitario al ingreso a sus edificios como lo son la toma de la temperatura y la alfombra sanitaria.

El ministro de Salud, Daniel Salinas, habló el pasado martes del tema en Maldonado y explicó que esto se debe a que "la temperatura dejó de ser un parámetro de relevancia para los epidemiólogos". Además en el documento oficial se explicitó que las condiciones del país han tenido una "favorable evolución" y que es esencial el regreso a la presencialidad para, no solo disminuir la demora de las operaciones no urgentes, sino que también para poder volver a los controles preventivos, especialmente de enfermedades crónicas no transmisibles.

El presidente de la Federación de Prestadores Médicos del Interior (Fepremi), Carlos Cardoso, declaró a El Observador que "han sido medidas de nulo impacto en el control de la enfermedad" porque los síntomas, como la fiebre, suelen aparecer días después de que la persona contrae la infección y, por tanto, no son indicadores que suelan prevenir el contagio. Además señaló que estas medidas suelen ser un tanto incómodas para las personas mayores y que generaban dificultades. En ese sentido surgió entonces la posibilidad que planteó el MSP de revaluarlas.

En lo que refiere a las alfombras sanitarias, que también fueron dadas de baja en su obligatoriedad, Cardoso indicó que se ha demostrado científicamente que es insignificante la cifra de la posibilidad de contagio a través de una superficie como el piso y es por ese motivo por el cuál se reconsideró. El aspecto clave de esta nueva normativa es que se quitó aquello que proporcionaba mayores dificultades que beneficios al momento de prevenir el coronavirus.

En cuanto a las cirugías, el MSP indicó que se activará un Plan de Normalización de Atención Médica, en donde se pretende comenzar a coordinar y agendar a partir de agosto del 2021, con reportes mensuales, de modo que a marzo del 2022 "no existan pacientes con cirugías de coordinación registradas cuyo plazo supere el establecido por la normativa vigente".