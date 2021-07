Salinas fijó nueva meta de vacunación contra el covid-19 y quiere llegar al 75% de la población

El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, fijó un nuevo objetivo en la vacunación contra el coronavirus: pretende llegar al 75% de los habitantes vacunados, en lugar de 70% como había planteado al comienzo de la campaña, porque, cree, el país arañará esa cifra en pocas semanas.

"Me puse un nuevo objetivo: en vez de 70%, vamos al 75%. Es una nueva meta que tenemos que superar porque cuanto más, mejor", dijo el jerarca al programa Santo y Seña.

Si bien mantuvo su postura de dejar la inoculación voluntaria para toda la población, este domingo, en diálogo con el periodístico de Canal 4, el ministro reconoció que, "a título personal", tendría sentido que el personal de salud esté vacunado y que los pacientes tengan el derecho de elegir entre ser atendidos por un profesional inmunizado y uno que aún no recibió vacunas.

"Los vacunados protegen solidariamente a los no vacunados; disminuye la circulación viral. Está pasando. No necesariamente tiene que ser absolutamente obligatorio, puede ser opinable. Si tu me decís a mí, a título personal, tendría lógica, como en la vacuna de la hepatitis b, que el personal sanitario estuviera vacunado. Esa es la lógica", argumentó.

Salinas, que se definió como un aliado del presidente en esa posición, sostuvo que de esa forma se estaría garantizando el "derecho a la información".

"Yo estoy con el presidente: la vacunación es voluntaria, pero tenés derecho a la información. Es decir, vos vas a tu médico y creo que tenés derecho a preguntarle ¿te vacunaste o no te vacunaste? Creo que eso sería justo", declaró en el programa.

A casi cinco meses de iniciada la campaña, y con más del 71% de la población vacunada con una dosis, el ministro reveló la razón por la que la vacuna rusa Sputnik –utilizada, por ejemplo, en Argentina– no ingresó al país y quedó en lista de espera tras el visto bueno del ministerio.

"Se le dio la autorización de uso de emergencia por parte del Ministerio de Salud Pública, pero no terminaron el trámite. Y ¿qué querés que haga? ¿Qué haga las cosas mal? No hablo de la logística, hablo de cumplir con aquellos aspectos formales que hacen que nuestras químicas de la división del Departamento de Vigilancia Sanitaria cumplan un rol fundamental", especificó.

A su vez, defendió que el inicio del plan de vacunación no empezó tarde, como asevera la oposición, sino que, a diferencia de otros países sudamericanos que "dieron saludos a la bandera" con sus primeros cargamentos, Uruguay, desde su perspectiva, avanzó sin pausas. "Acá cuando trajimos, trajimos un millón de vacunas", dijo.

"(Lo de la vacunación tardía) es una idea que se instaló en la gente. Hoy tenemos una forma diferente de ver las cosas", agregó, en referencia al alto porcentaje de vacunados que lleva el país.