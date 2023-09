Los clubes no consideraron la propuesta de la Mutual y se para el fútbol uruguayo

El Consejo de Fútbol Profesional que se reunió este miércoles en la sede de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) no consideró poner a votación la propuesta formulada la semana pasada por la Mutual de Futbolistas y por esa razón los jugadores paralizarán sus actividades por tiempo indeterminado tanto en Primera como en Segunda División Profesional.

El Consejo de Fútbol Profesional, que nuclea a los 16 clubes de Primera y 14 de Segunda, fue convocado el martes de la semana pasada luego de una asamblea de la Mutual llevada a cabo en el club Bohemios.

La Mutual lleva largos meses negociando con una comisión de clubes para realizar una serie de modificaciones al Estatuto del Jugador Profesional.

Uno de los puntos que generó más división entre las partes fue el del aumento del sueldo mínimo de los jugadores de Segunda División.

Para llegar a un acuerdo medió entre las partes el lunes de la semana pasada el el presidente de la AUF Ignacio Alonso quien presentó una fórmula de incremento salarial de un 12,5% para este año y de un 12,5% para el año próximo y la Mutual aceptó con ello que los jugadores sean mandados al seguro de paro cuando terminan los campeonatos.

El presidente de la Mutual Diego Scotti dejó en claro tras esa asamblea: "Frente a la propuesta del Ejecutivo damos un plazo más, dado que el Consejo de Fútbol Profesional que se va a llevar a cabo el próximo miércoles entre los clubes, es una instancia más para que quede cerrado. Los jugadores aprobaron un planteo que se nos dio y tenemos una semana más para seguir trabajando algunos puntos que nos preocupan".

"Esperamos por la devolución de los clubes en el Consejo. Si no tenemos una aprobación, se paralizará la actividad, la competencia. Dado el planteo que recibimos hoy y que todavía queda una semana por delante y de acuerdo a cómo ha avanzado positivamente la negociación en estos últimos tiempos, se podría perfectamente aprobar", agregó entonces Scotti.

En la convocatoria a Consejo de Fútbol Profesional, realizado por la Mesa Ejecutiva que preside Álvaro Rivero, se incluyeron dos temas en el orden del día: aprobación de las reformas planteadas al Estatuto del Jugador y aprobación del Manual de Competiciones.

Sin embargo, este miércoles, los clubes no atendieron a esos puntos porque acordaron que esos puntos no estaban en el orden del día y por eso ni siquiera sometieron a votación las propuestas formuladas.

El delegado de Danubio Francisco García Arnabal explicó claramente la postura de los clubes: "Había un consenso de que no estaba en el orden del día votar el Estatuto ni ninguna propuesta, sino simplemente analizar en qué situación estaba. La convocatoria la hizo la AUF, no la hizo la comisión que está trabajando y en ese sentido lo que quisimos dejar en claro es que hay voluntad del Consejo de Fútbol Profesional de ponernos de acuerdo, pero todavía no hemos llegado a subsanar algunas cuestiones: unas de orden económico y otras de orden técnico jurídico. En ese sentido se instaló en la opinión pública que hoy se votaba un Estatuto cuando eso no era así, y lo que votamos casi por unanimidad fue mandatar a la comisión que ya estaba designada a tratar de seguir negociando para llegar a un acuerdo. Y establecimos que esa comisión va a ser la que convoque al Consejo de Fútbol Profesional".

En declaraciones al programa radial Vamos que Vamos que se emite por Radio Uruguay, AM 1050, García Arnabal también expresó: "Lo que se llamó hoy fue a una reunión informativa y se tendrán que hacer cargo los que hicieron esa convocatoria de que hoy no se votaba nada, porque no había ninguna propuesta para votar, porque no hay borrador de Estatuto definitivo en términos técnicos para votar sí o no; hay varias cosas que restan por contestarse. Lamentablemente no estamos en la misma sintonía de tiempos con la Mutual y está surgiendo toda esta información de que habría paro, pero nosotros teníamos claro que hoy no se votaba el Estatuto. Sí tenemos voluntad de negociar y llegar a un acuerdo".