El Chengue Morales fue expulsado de la asamblea de la Mutual: "Es una locura, una dictadura"

El exfutbolista de Nacional y la selección uruguaya, Richard "Chengue" Morales fue impedido de participar este martes en la asamblea de la Mutual que se desarrolló en el club Bohemios y donde se define si se paraliza o no la actividad del fútbol profesional.

"Nos sacaron del padrón a todos los jugadores. Para que tengas una idea, Paolo Montero tampoco puede ir a una asamblea de la Mutual. Hicieron una asamblea con 20 jugadores en la pandemia y sacaron a todos los exjugadores de fútbol. No solo yo. Cualquier exjugador que venga y que no haya integrado una lista de la Mutual, no puede ingresar más a la Mutual", contó Morales a Referí.

"Yo tengo que entrar por mi pasado, por lo que he generado, por lo que he dejado en la Mutual. Todos los exjugadores tienen que entrar. ¿Cómo no van a poder entrar a una gremial formada por jugadores y exjugadores? Es una locura lo que están haciendo. Es dictadura, vos si, vos no, eso es dictadura. Y eso está mal", agregó el Chengue que está enfrentado al gremio desde que lo comanda Diego Scotti.