Los Cuarto de Milla del remate Cosecha se vendieron a US$ 3.464

El Centro de Ventas Ganaderas Don Tito una vez más se “tapó” de gente, en esta instancia por el remate Cosecha 2019 que fue otro exitazo que concretó la firma de Valdez y Cía que alcanzó un promedio general de US$ 3.464.

Cosecha 2019 se denominó el remate conjunto de la raza Cuarto de Milla que realizaron las cabañas La Frontera, de Lanfranco Hnos; El Anastasio, de Nascimento y Barreto; Los Alecrines, de Marcelo Rocha; Maita, de Jacinto Larraechea; y La Vengadora, de Alvaro Indaburu.

Tanto desde la firma rematadora, como de las cinco cabañas participantes hubo conformidad, no solo con los promedios, sino con el resultado del remate que logró la colocación total de su oferta.

La comercialización se llevó a cabo el sábado 14, en el Centro de Ventas Ganaderas Don Tito, en Tacuarembó, con negocios a cargo del escritorio Valdez y Cía.

“Fue flor de remate de principio a fin. A pesar de la lluvia y algún inconveniente técnico antes y durante el remate, primero tuvimos corte de luz luego se cayó internet, Don Tito se llenó de gente como siempre y se vendió todo”, aseguró.

Esta vez la subasta comenzó con la comercialización de los potrillos de rienda y desde la firma rematadora se aseguró que “fue un acierto”, dado que se vendieron muy bien.

Luego fueron comercializados los mansos que eran pocos y tuvieron mucha demanda, con una pista ágil y entretenida con mucha puja, en vivo y por teléfono.

“Los potrillos de carrera, como siempre en este remate, son un punto alto. Cerramos con las yeguas de cría y manada a muy buenos precios también”, afirmó.

Una fiesta

Por su parte, el martillero de la firma, Alejandro Nuñez, aseguró que esta fue “de las mejores ediciones del remate Cosecha”.

“Desde la tribuna vi una agilidad que no me la esperaba en las ofertas. Si bien las cabañas son muy accesibles en los arranques me sorprendió y para bien. Vi un remate alegre, sostenido y muy variado”, indicó.

Hizo referencia a que se trata de una venta que tiene muchas y muy buenas líneas de sangre tanto de trabajo como de carrera, en animales domados tanto en yeguas como en machos.

“Fue una muy linda fiesta tuvimos en Don Tito, ideal para cerrar el año en cuanto a caballos se refiere”, concluyó.