Los detalles para la presentación del Peñarol de Forlán en el Campeón del Siglo

El nuevo Peñarol de Diego Forlán tendrá su presentación oficial el próximo 31 de enero en el Campeón del Siglo, donde el entrenador dirigirá su primer partido, ante Belgrano de Córdoba, y los hinchas podrán ver su propuesta y las incorporaciones que llegaron al plantel.

Mientras el equipo realiza la pretemporada en Los Ángeles, Estados Unidos, el club comunicó los detalles de la venta de entradas para el encuentro ante el equipo argentino, la cual ya está habilitada en Redpagos hasta el día del partido inclusive.

Los precios de las entradas van desde los $100 a $500 (ver cuadro)

Los socios de Peñarol que tengan la TCAP realizan el canje de la entrada sin costo en la App de Peñarol y en caso de no tener la TCAP realizarán el canje en locales de Redpagos.

En tanto, la venta de entradas con costo para los socios se hace en los locales de Redpagos.

Por su parte, los Socios Adherentes tienen una entrada al año gratis para el Campeonato Uruguayo, y luego puede comprar entradas con un 30% de descuento (no simultaneo).

Los menores de 11 años inclusive ingresan gratis con su documento de identidad y acompañados por un mayor.

Con la camiseta nueva

Además, para ese día Peñarol pondrá a la venta su nueva camiseta presentada este martes, correspondiente a su tercera equipación.

La entrada más la camiseta se vende a $2.990, aplica para todos los sectores, y habrá un stock de 500 camisetas entre todas las tribunas.

Quienes quieran comprar esa promoción cuentan con diferentes medios de pago con tarjetas de crédito. Y las camisetas se retiran en el Palacio Peñarol presentando la entrada previamente adquirida por Redpagos o Tickantel.

Los socios y socios adherentes tendrán preferencia y podrán comprar la nueva casaca con ese plan a partir de este miércoles 22 de enero, mientras que la venta de entradas y camisetas al público general se abrirá el día 27 de enero.

En tanto, el fin de semana, más precisamente este domingo 26 a la hora 00:30, los aurinegros se medirán ante Los Ángeles FC, donde juegan los ex mirasoles Brian Rodríguez y Diego Rossi, y el ex Wanderers Francisco Ginella, si bien los dos últimos están con la selección uruguaya sub 23.

El encuentro se jugará en el Banc of California Stadium, el escenario del conjunto angelino, y las entradas se venden a precios que van desde los US$ 15 a los US$ 60.

El plantel carbonero tuvo este miércoles la llegada del zaguero Gary Kagelmacher, quien viajó desde Bélgica a Estados Unidos para ponerse a las órdenes de Forlán y comenzar las prácticas junto a sus nuevos compañeros.