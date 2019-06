Los emojis de los candidatos: ¿quién usa la 🥔, el 🦊 , la 🏄🏻‍♂️, la 🍆, las 📊 y la 🍼?

¿Qué emojis son los más usados por los candidatos hacia las internas de junio? Durante el ciclo de entrevistas Desde Redacción, buena parte de los políticos que competirán por el liderazgo en sus respectivos partidos visitaron El Observador. A todos los que aceptaron ser entrevistados les pedimos unos segundos de acceso a un ámbito de su más íntima privacidad: el celular. ¿Qué queríamos ver? Cuáles eran los emojis más usados.

Así nos enteramos que el icono de la ola se repite entre varios, que Lacalle Pou usa mucho el del surfista y el cuchillo, que entre los preferidos de Jorge Larrañaga está el de la paleta de pintor, el bowling y hasta la papa, que Carolina Cosse privilegia animales como el zorro e insectos como la hormiga, que Ernesto Talvi come hamburguesas y papas fritas y que Mario Bergara tiene mucho interés en los signos de la astrología, entre otras cosas.

Pablo Mieres no quiso mostrar su celular, Julio Sanguinetti no usa teléfono móvil y el de Enrique Antía no es smartphone. Es en realidad un modelo muy antiguo que podrás ver más abajo.

Luis Lacalle Pou

Jorge Larrañaga

Carolina Cosse

Daniel Martínez

Mario Bergara

Ernesto Talvi

José Amorín Batlle

Gonzalo Abella

Enrique Antía