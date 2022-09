Los free shop de Brasil y el dolor de cabeza que le provocan a los uruguayos

Las lojas francas instaladas en Brasil generan pérdidas millonarias a comercios instalados del lado uruguayo. Los empresarios locales hablan de establecimientos cerrados y menos trabajo mientras observan que al otro lado de la frontera se construyen edificios y los free shop suman decenas de empleados.

La comisión de Frontera con Brasil de Diputados recibió hace días a una delegación de la Junta Departamental de Artigas, que se refirió a la actividad económica de la zona y la competencia comercial que enfrentan los empresarios uruguayos con los fres shop (lojas francas) brasileños.

El edil Miguel Ángel Giménez expuso que en el departamento ya se preveía que la creación de las lojas francas agravaría la competencia con Brasil.

“Realmente estamos muy preocupados porque vemos que el comercio artíguense cierra día a día. Cada vez estamos acumulando más locales de real importancia que están quedando vacíos en la ciudad de Artigas, y nadie los quiere alquilar, porque no es redituable”, dijo.

Sin embargo, añadió, del lado brasileño los comerciantes están comprando casas de familia ubicadas en la avenida principal para convertirlas en locales de venta de mercadería.

A esas personas que venden sus casas les dan otra vivienda. “En este momento, del lado brasileño hay cinco edificios en construcción de considerable importancia. Además, aquellos comercios que antes tenían cuatro, cinco o seis funcionarios, hoy tienen 40 o 50. Mientras pasa eso, del lado de Artigas, los comercios están cerrando porque es imposible mantenerlos”, contó Giménez.

Recordó que siempre se hablaba de la cantidad de dinero que se iba para el lado brasileño. “Dinero que generaba riqueza y fuentes de trabajo del otro lado y pobreza de este lado”, afirmó.

El edil recordó que en la Junta Departamental había creado tiempo atrás una comisión especial para tratar la situación fronteriza. Luego de conformada, se le solicitó a técnicos de la Universidad de la República que efectuaran un estudio para determinar la salida de dinero del departamento.

Mariana Castiñeiras

También para comprobar la cantidad de personas que cruzaban por el Río Cuareim para traer mercadería de Barra do Quaraí de contrabando. “Tenemos un río muy permeable, porque gran parte del año está vacío o semiseco. Eso genera una industria de carretilleros y de carros tirados por caballos que cruzan la frontera diariamente. Cuando el río tiene agua pasan en bote y a veces, el agua llega hasta el borde, Incluso hubo algún tipo de accidentes pero, por suerte, son muy hábiles en el agua”, indicó.

Ese trabajo de la Udelar no se pudo llevar a cabo porque ni bien llegaron los técnicos tuvieron que retirarse. “Lo veían como una amenaza, ya que en cierta forma estaba trabajando. Es un trabajo con todas las consecuencias que pueda tener, pero lo cierto es que trabajan”, relató.

Pero el estudio sí pudo avanzar sobre el primer tema. Y confirmó que por mes se van de Artigas entre US$ 6 millones y US$ 8 millones para el lado brasileño. “Es dinero que no se aporta a la Dirección General Impositiva (DGI), que no aporta nada acá y que genera contrabando”, sostuvo.

Giménez mencionó que años atrás las distribuidoras de Montevideo llegaban con asiduidad al departamento. “Soy comerciante y por eso me comentaban que era redituable venir a Artigas porque (el departamento) está comprando. Todas las distribuidoras de Montevideo iban a Artigas, a Rivera, a Cerro Largo. ¿Por qué? Porque se vendía mucho y porque del otro lado era caro”, mencionó.

Otro de los ediles que participó de la comisión en Diputados fue Federico Ferreira. “En Barra do Quaraí se está trabajando muy bien en las lojas francas del lado brasileño, y eso nos ha generado una competencia muy importante, al punto de que los free shop prácticamente están cerrados”, señaló.

Informó que muchas personas estuvieron en el seguro de paro, pero el subsidio culminó y ahora se quedaron sin trabajo. “Tenemos que tratar de actuar en lo que es la política de frontera para generar prácticamente lo que en el departamento de Artigas falta, que es mano de obra”, expresó.

“Falta trabajo genuino, no andar de changas o terminar haciendo trabajos que para nosotros son comunes pero, capaz, que ante la ley son hasta ilegales”, concluyó.