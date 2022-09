De madrugada, tomando unos mates, se enteró que tras un año reabrirá el frigorífico de la ciudad

Javier Martínez es trabajador del Frigorífico Matadero Rosario e integrante del Sindicato de Empleados del Matadero Rosario (Semar). Este lunes, a las 5 de la mañana, se levantó a tomar unos mates. Un rato después debía ir al sanatorio Camec, en Rosario, donde su padre tenía agendada una intervención quirúrgica.

A las 5:30 le llegó un mensaje al celular, enviado por Julio Ortíz, gerente del frigorífico, para anunciarle una noticia que los 350 trabajadores de ese complejo industrial esperaban desde que hace un año ingresaron al seguro de paro: China levantó la suspensión y reahabilitó las exportaciones hacia su territorio de carne industrializada en ese frigorífico.

"Siempre madrugo, cuando trabajo en la planta entro a las 6 de la mañana, esta vez me levanté antes para llevar a mi padre a operarse de cataratas. Estaba tomando unos mates y me llegó ese mensaje, Ortíz me avisó que había buenas noticias y poco después, a las 6:20, me confirmó la rehabilitación que anunció la Aduana china, y obviamente la alegría fue enorme", contó a El Observador.

Enseguida se fue generando un aluvión de mensajes en los grupos de WhatsApp en los que están integrados los trabajadores, todos compartiendo la felicidad por la novedad. Y hubo un mensaje enviado por el sindicato a todos los trabajadores:

"Golpeando puertas"

SEMAR INFORMA:

En la mañana de hoy nos desayunamos con una muy grata noticia...la HABILITACIÓN tan esperada por todos los trabajadores de la empresa RONDATEL S.A..al fin llegó .ahora sólo resta la resolución por parte de la empresa ...cómo.... cuándo y de qué forma ..

Agradecer a todas aquellas personas que colaboraron para que ésto sucediera.. nuestra Federación FOICA cerro que siempre estuvo..

DIPUTADOS DE COLONIA...en especial a Nico...Ministros de Ganadería y de Trabajo ...Cancillería.. y a todos los trabajadores/as que le daban para adelante a ésta directiva para no bajar los brazos y aportar nuestro grano de arena tanto sea con los seguros cómo golpeando puertas a nivel de gobierno qué pudieran revertir la situación de nuestra fuente de trabajo....hoy se ven los frutos...

Arriba los que luchan

Gracias SEMAR

Martínez informó que son unos 350 empleados los que permanecieron en un régimen especial de seguro de paro desde que la planta fue suspendida para exportar a China.

Eso sucedió el 30 de setiembre de 2021 cuando ese mercado suspendió al frigorífico de la firma Rondatel SA (Matadero Rosario) tras haber sido constatadas irregularidades en la carne enviada a ese país en un contenedor que partió el 12 de julio desde el puerto de Montevideo.

Desde el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) se informó en aquel momento que hubo “una discrepancia entre un producto y su documentación”, lo que "fue descubierto en una revisión de rutina los servicios sanitarios y de aduana en China, que constataron 4.000 kilos de recortes de grasa bovina que no estaban habilitados para la exportación". El funcionario del MGAP que firmó el certificado sanitario con el que esa mercadería se exportó fue inhabilitado y dos jerarcas del MGAP fueron removidos de sus responsabilidades.

La reapertura del mercado para este frigorífico fue anunciada este lunes por el gobierno y al mediodía hubo una conferencia de prensa para explicar los detalles, en la sede del MGAP.

Semar

Instalaciones del Frigorífico Rosario.

¿Cuando arranca la faena?

Martínez, consultado sobre cuándo puede reanudarse la actividad de faena e industrialización en el frigorífico, dijo que seguramente en los próximos días habrá novedades.

"Ayer fue un día de alegría, no era el momento para hablar de eso con la empresa, que tiene que ordenar sus cosas también, pero seguramente antes del fin de semana nos vamos a reunir para hablar de eso", agregó.

Añadió que el frigorífico estuvo un año parado y que no se puede pretender que en 15 minutos se ponga en marcha, no obstante hubo un mantenimiento del complejo industrial, incluso había algo más de 20 personas trabajando permanentemente en distintas labores, por lo tanto se entiende que "no hay un estado de abandono, con algunos ajustes capaz en una semana se puede arrancar".

Lo ideal, mencionó, de modo de reanudar las labores para todo el personal, es encaminar una faena de unos 300 vacunos diarios, al menos cuatro veces a la semana.

Antes del cierre el destino de la carne elaborada en el Frigorífico Rosario era básicamente China, aunque también se comercializaba "en planchada", para abasto interno.

Este lunes, durante la tarde, ya hubo una primera reunión del sindicato, con la participación de los delegados de las distintas secciones, donde se celebró la reapertura del mercado chino y también se analizó todo lo sucedido durante los 12 meses que han transcurrido desde el cierre del frigorífico.

Hace pocas semanas El Observador publicó un informe sobre la situación del Frigorífico Rosario y la de sus trabajadores, que entonces publicaron una carta detallando distintos sucesos relacionados con la gestión empresarial y laboral en ese complejo industrial.