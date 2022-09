Frigorífico Rosario: trabajadores denuncian falta de interés por reactivar la planta

El Sindicato de Empleados del Matadero Rosario (Semar) entiende que la empresa propietaria del frigorífico de esa ciudad ubicada en Colonia, inactivo desde fines de setiembre del año pasado, no está haciendo el esfuerzo suficiente para que la actividad se reanude.

Según explicó a El Observador Javier Martínez, integrante de Semar, es probable que en pocos días haya que gestionar una nueva extensión del período especial de aplicación del seguro de paro para los trabajadores.

A propósito, detalló que hay muchos casos en los que reciben un dinero que no es el ideal, no es lo que obtienen cuando trabajan, pero sí les permite cubrir sus necesidades, no obstante alrededor del 40% no tiene esa posibilidad, dado que reciben solamente de $ 12 mil a $ 15 mil por mes.

Este complejo industrial, que llegó a generar casi 400 empleos (una cantidad relevante para las comunidades donde habitan esos trabajadores), antes del último cierre contaba con el reintegro de apenas 200 funcionarios.

Recientemente, denunciando esa realidad, Semar remitió un extenso documento (ver más adelante) a diversas autoridades.

En ese trabajo detallan el proceso que hubo desde que el 29 de junio de 2015 Frigorífico Rosario (Rondatel SA), que opera en el país desde 1989, pasó a propiedad de capitales chinos, hasta la actualidad, señalando cuándo hubo anuncios de inversiones, cierres por diversos motivos y reaperturas, auditorías con sus resultados y otras gestiones, las soluciones con el seguro de paro, las movilizaciones y otros sucesos.

El complejo industrial.

La peripecia del frigorífico

El documento, titulado “La peripecia del Frigorífico Matadero Rosario”, fue remitido a los diputados de Colonia: Nicolás Viera, Nibia Reich y Mario Colman. Además, será enviado en estas horas a otros cuatro destinos: la embajada de China en Uruguay; el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social; el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca; y el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Martínez comentó que, desde el sindicato, se aprecia que “algo raro existe” en China, sede de los capitales propietarios de la empresa, con relación a quienes manejan la compañía.

“No entendemos cómo se ha extendido tanto tiempo la falta de una solución, cuando en otros frigoríficos, cuando hubo problemas, hubo auditorías y enseguida volvieron a funcionar y a exportar”, expresó.

“No tenemos pruebas, podemos estar equivocados, pero algo raro existe”, dijo, y añadió que “lo que nos llama la atención es que en todo este proceso no hemos visto el movimiento suficiente de parte de la empresa para que haya una salida, lo que hemos logrado los trabajadores fue forzado por nosotros, con movilizaciones, yendo a Montevideo y por la mano que nos dio la Foica (Federación Obrera de la Industria Cárnica y Afines)”, agregó.

Martínez, sobre la actitud de la empresa, contó que “en su momento hizo algún movimiento, pero fue al poco tiempo de la inhabilitación, muy de apuro y en el lugar no adecuado”. La empresa si muestra dinamismo, agregó, cuando debe operar en bolsa, algo que se le exige desde China, pero no en otros momentos.

"Nos llama la atención que estos mismos capitales chinos manejan otro frigorífico en Uruguay, Lorsinal, que está funcionando sin problemas y acá estamos siempre con complicaciones", complementó.

“Nosotros queremos trabajar, necesitamos la fuente de trabajo abierta y lo más pronto posible, de modo continuado, con los mayores jornales posibles para la gente”, concluyó.

Una de las movilizaciones realizadas por los trabajadores del frigorífico Rosario..

La carta

