Los futbolistas están al límite y el sindicato mundial en estado de alerta

Al límite. “¡Es un calendario de locos, que va a acabar con nuestros jugadores! No podemos mantenerlo por mucho tiempo. Tienen que descansar para rendir mejor en los torneos. ¡Tienen que descansar!”, estalló el 23 de julio Pep Guardiola en clara alusión al desgaste al que son sometidos los futbolistas con temporadas intensas cargadas de partidos y viajes.

Los calendarios que afrontan los jugadores fue motivo de un análisis del sindicato mundial de futbolistas que reunió estudios científicos, físicos y estadísticos, que concluyó que se está poniendo en riesgo la salud de los futbolistas y, por lo tanto, sus perspectivas profesionales, sino que también amenaza con disminuir su rendimiento deportivo máximo.

Entre los casos de jugadores profesionales de élite que fueron analizados, se encuentra el capitán de la selección uruguaya Diego Godín quien en la pasada temporada fue sometido a un intenso desgaste.

Godín recorrió más de 100.000 kilómetros en viajes con la selección uruguaya, disputó 56 partidos, de los cuales el 58% de los jugó con menos de cinco días de descanso y se lesionó cinco veces en el período comprendido entre el 25 de mayo de 2018 y el 10 de julio de 2019.

La selección de jugadores para el informe, según reveló Fifpro (Federación Internacional de Futbolistas Profesionales, sindicato mundial de futbolistas) se ha realizado conforme a los siguientes criterios:

1)- Los jugadores tienen que representar a su club y a su país a nivel internacional;

2)- La muestra de jugadores debe ser una representación de todos los continentes;

3)- Tienen que jugar en una de las cinco principales ligas europeas.

Los partidos contabilizados están comprendidos entre la Copa del Mundo de 2018 y el final de la temporada 2018-2019, incluidas las competiciones de las selecciones nacionales.

En el informe se recogen opiniones de jugadores sobre la carga de trabajo impuesta desde sus respectivos clubes y selecciones nacionales. Para realizar el mismo utilizaron informes médicos anteriores de Fifpro y encuestas a jugadores. Asimismo, se han tenido en cuenta conclusiones de estudios científicos relativos a la exposición de los jugadores a una carga de trabajo excesiva y un descanso insuficiente.

El sindicato mundial de jugadores entregó el informe a la Conmebol, según reveló el vicepresidente de Fifpro, el peruano Fernando Revilla. "El documento lo enviamos a Conmebol y va a ir a FIFA con la intención de comenzar a conversar sobre el tema. Es momento de que nos sentemos a dialogar sobre la forma en que afrontamos esta situación que complica o que repercute en los jugadores de élite".

El descanso

Entre los puntos que los jugadores consideran importantes modificar a los efectos de no sufrir riesgos físicos ni de salud, está el relacionado al descanso.

EFE

Referí consultó el preparador físico de la selección, José Herrera, quien expresó el respecto: “El descanso lo considero una parte importantísima de la periodicidad del entrenamiento, si no regeneran es como saltearse un período de preparación. Es una parte del entrenamiento que debe estar incluida como parte del calendario anual”, expresó.

El problema radica en que los jugadores son sometidos cada vez a más partidos. “La industria está experimentando una evolución acelerada, al igual que las reformas en el régimen de competiciones. Como consecuencia de ellas, el calendario de partidos internacionales es mucho más denso”, explicó el sindicato de jugadores en su informe. Y agregó detalles referidos al juego manifestando que “es más rápido, físico e internacional que nunca”.

Edgardo Barbosa, uno de los médicos de la selección uruguaya, comentó a Referí que el calendario en Europa está cargado y que estuvo en un taller que brindó un especialista australiano que reveló que se dedica más tiempo a la recuperación que a los trabajos tácticos.

“En Europa compiten domingo, miércoles, domingo, y es tan ajustado el calendario que en una semana el 36% del tiempo está dedicado a la recuperación de los jugadores y el 31% a la parte táctica y física”.

Barbosa agregó: “Nosotros lo sufrimos en carne propia cuando vamos a los mundiales y a la Copa América que se realizan al finalizar la temporada europea y luego de un largo desgaste. Los meses de junio y julio son los peores momentos para afrontar competencias de tal magnitud. Para Rusia faltaron muchos jugadores por lesiones deportivas. Eso va de la mano de los escasos tiempos de recuperación que tienen los jugadores”.

Herrera agregó al respecto: “Los jugadores no llegan a cumplir cinco días de descanso entre partido y partido. La gran mayoría está jugando cada tres días, cuatro días, y por asuntos importantes. Juegan la liga un fin de semana y muchos de ellos la Champions entre semana. Y todavía los que juegan en selección en los periodos de fecha FIFA tienen partidos y viajes”.

Bancar la vida de élite

EFE

A todo esto se suma que el jugador de élite, círculo en el que está considerado Godín en el informe de Fifrpo pero donde entran otros uruguayos como Edinson Cavani y Luis Suárez, está sometido a una presión permanente.

El preparador físico de la selección reflexionó con Referí: "Soportar esa vida no es fácil”. Y agregó: “Están al máximo en cuanto a la presión, la tensión, están jugando siempre cosas importantes cada cuatro días porque ahí se tienen que olvidar de la vida familiar, de la vida social, de un montón de satisfacciones que le podría dar su nivel económico y debe estar permanentemente jugando y rindiendo. Hay que ser muy especial; no es para cualquiera ser futbolista profesional”.

El preparador físico de la selección agregó otro detalle que lleva a pensar si el común denominador de las personas aceptaría ese reto de convertirse en un jugador de élite. “Permanentemente debe estar pensando en ser profesional, cuando va a la casa, cuando sale de la concentración, cuando descansa, siempre como profesional. Y todavía cuando vienen, vienen a jugar con la selección y uno los espera para tenerlos concentrados. Entonces es permanente el nivel de estrés. No pueden disfrutar ni la compañía de la familia. Deben ser muy profesionales, sino no resisten la competencia”.

¿Qué hacen en la selección?

El informe del sindicato de jugadores recomienda o sugiere algunas soluciones para que los jugadores eviten correr riesgos de lesiones. Pero, bajo estas perspectivas de calendarios cargados e intereses económicos, se debe mover la selección.

¿Cómo hacen en la celeste para tratar el tema de los descansos y la preparación de los jugadores de élite?

Lo primero que se hace cuando bajan del avión es determinar el grado de fatiga con el que llega el jugador. Esa tarea le compete al médico Barbosa, quien reveló a Referí: “Apenas bajan del avión les pincho el dedo y pongo la sangre en un reactivo que a los tres minutos y cuatro segundos da el resultado del grado de fatiga del jugador. Ese informe se lo paso de inmediato al profesor Herrera y él maneja las cargas”.

Barbosa comentó que esa misma tarea desempeña en Nacional, y reveló que “un año el Cacique Medina llegó a jugar 58 partidos, que para Uruguay es un número respetable, pero estaba muy lejos de la élite europea o de Brasil mismo. En el Brasileirao se juegan 77 partidos por año y eso repercute desfavorablemente a nivel óseo-articular. Se juega más intenso, a más alta velocidad, las articulaciones sufren y se suman operaciones de cruzados, de meniscos”.

El descanso celeste

Con relación al tema del descanso en la selección se manejan con determinados parámetros que fueron aprendiendo a lo largo del tiempo.

Camilo dos Santos

Herrera reveló: “Nosotros hemos aprendido que, por ejemplo, cuando viene el jugador a las preparaciones tiene que recargarse desde el punto de vista anímico y mental, y necesita una recarga de afectos, por eso no consideramos necesario tenerlo concentrado”.

El preparador físico agregó: “En un principio pensábamos tenerlos concentrados hasta el día del partido y nos dimos cuenta que hay otras cosas que lo potencian, fundamentalmente en la parte humana y lo tiene que vivir. Por eso no somos afectos a las concentraciones prolongadas. Los dejamos que vayan a la casa”.

Herrera puntualizó que “en Europa no concentran, a ese nivel de profesionalismo no se consideran cosas como que coman algo que no deban previo a un partido o salir de noche. No les pasa por la cabeza como tampoco nos pasa por la cabeza a nosotros cuando los traemos a Uruguay pensar que los dejamos ir a la casa y que no lleven una vida profesional”.

Soluciones

Entre las alternativas planteadas por Fifpro figuran limitar la cantidad de partidos, evitar viajes largos y ganar más tiempo en descanso.

EFE

“Tienen que pensarlo. Tiene que ser por ahí la cosa, menos partidos, no sé cómo lo harán porque ahí el jugador tendrá que pensar que al haber menos partidos habrá menos posibilidades de ingresos”, dijo Herrera.

“Primero hay que hacer un calendario mundial, y cuando se juegan los eventos más importantes hacerlos coincidir. Pero el tema son los intereses económicos. Cada vez nos dan menos períodos de preparación para un Mundial y eso va contra la calidad del juego. Si el jugador no está preparado arriesga mucho en rendimiento y en las lesiones”, explicó el preparador físico.

Aumentarán las lesiones

El médico Barbosa reveló un dato sorprendente relacionado a las lesiones del futuro. “Hay un estudio científico de 2001 sobre las lesiones y hay una proyección de lo que van a ser las lesiones deportivas a 2030 y si siguen con este ritmo van a aumentar las lesiones de posteriores de muslo y la roturas de ligamento cruzados”.

Barbosa concluyó: “Yo soy médico y con todo respeto, el centro del universo es la UEFA. Si mañana se lesiona Suárez o Cavani ponen dinero y compran a otro, no les interesa si se rompe. No creo que cambien a corto plazo. Si Cavani tiene una sobrecarga, ¿se le da descanso en plena competencia de la Ligue 1 y peleando la Champions? No sé, y le pongo un gran signo de interrogante. No puede ser que un Mundial se pierda muchas figuras, como pasó en Rusia 2018, debido a lesiones producto de una larga temporada en Europa”.

El interés de los jugadores choca con el interés económico de los clubes.

“Algún día van a tener que escuchar a los jugadores para tener un calendario anual”, dijo Herrera. Y agregó: “Pero como todo es profesionalismo, es por dinero todo, ahora hasta los periodos de preparación donde van a los mercados emergentes como China. Entonces será una tarea titánica”.

Principales conclusiones de Fifpro

Lo que dice la carga de trabajo sobre la salud, el rendimiento y las competiciones

1.- En casos extremos hay jugadores que participan en casi 80 partidos al año. Estos jugadores participan en más del doble de partidos que los jugadores de primera y segunda división no internacionales.

2.- La sobrecarga de partidos afecta a numerosos jugadores de élite. Muchos jugadores de élite participan en más de 60 partidos por temporada en diversas competiciones. Cuando no se alcanza esa cifra se debe principalmente a lesiones, eliminaciones tempranas o no clasificaciones para una competición.

3.- La mayoría de futbolistas de élite juegan habiendo descansado menos de cinco días. Hay una cantidad cada vez mayor de competiciones y partidos para clubes y selecciones nacionales. En consecuencia, la mayoría de partidos se juegan con un periodo insuficiente de descanso y recuperación, lo que aumenta el riesgo de lesión y acorta la duración de las carreras profesionales.

4.- Los periodos de descanso de temporada y de entrenamientos se acortan.

5.- Los jugadores de élite no europeos viajan mucho sin tener descansos adicionales. Los jugadores cruzan numerosas zonas horarias para participar en partidos internacionales, pero en estos casos no disfrutan del descanso adicional que recomiendan los médicos profesionales.

6.- Los ciclos de competición constantes ponen en peligro las carreras de los jugadores. En un ciclo de Copa del Mundo, algunos jugadores no disfrutan de ningún descanso real fuera de temporada.

7.- Los intereses económicos y los múltiples formatos de competición han conducido a un escenario de partidos fragmentado. La falta de armonización de los organizadores de competiciones, sumado a una mayor sed de fútbol de élite, están creando un entorno donde se pone en riesgo la salud y el rendimiento de los jugadores.

Recomendaciones de Fifpro

FC Barcelona

1.- Blindaje de los descansos de temporada. Todos los jugadores profesionales necesitan descansar física y mentalmente durante los descansos de verano e invierno a fin de lograr el mejor estado físico para jugar. Por ello, deben blindarse en el calendario descansos de temporada mínimos obligatorios (cuatro semanas en verano y dos semanas en invierno).

2.- Limitar los partidos. Los jugadores deben disponer de un mínimo de cinco días entre partidos de gran intensidad a fin de dar lo mejor de sí durante la temporada y evitar riesgos de lesiones.

3. Limitar partidos. Puede establecerse un límite de partidos para evitar que los jugadores sufran excesos y ayudarles a soportar la presión que impone al cuerpo y la mente un calendario demasiado apretado. Sin embargo, si se respetan los periodos de descanso y desentrenamiento, no es necesario imponer un límite estricto.

4.- El calendario de juego. La cantidad de partidos jugados debe considerarse individualmente y no por equipo.

5.- Más descanso para viajes largos. Debe introducirse un periodo mínimo de descanso para desplazamientos de larga distancia con las selecciones nacionales y clubes. Además, debe reducirse el número de viajes intercontinentales. El 63% de los jugadores de selecciones nacionales afirman que los desplazamientos de larga distancia afectan a su rendimiento.

6.- Sistema de alerta temprana. Debe vigilarse la carga de partidos de jugadores mediante la creación de un sistema de alerta temprana que ayude a los jugadores, equipos y organizaciones a planificarse de forma anticipada. Esta también serviría para vigilar el cumplimiento de los requisitos reglamentarios en cuanto a un descanso y recuperación mínimos.

7.- No añadir partidos. Antes de implantar las medidas de protección de los jugadores no deben introducirse partidos adicionales a los calendarios de competición a nivel nacional e internacional antes de implantar mecanismos para proteger a los jugadores.

Ejemplos de jugadores

Heung-Min Son

AFP

(Corea del Sur, Tottenham Hotspur)

El delantero coreano jugó el Mundial, la Copa Asiática y los Juegos Asiáticos totalizando 25 partidos con su selección nacional. A su vez, en su equipo Tottenham totalizó 53 encuentros totalizando 78 juegos en la temporada. Esto marca que 56 de los 78 partidos los disputó con menos de cinco días de descanso lo que representa un 72%. Como consecuencia de ello solo dispuso de 22 días de descanso en verano. Recorrió 110.600 km en viajes.

Ivan Rakitic

(Croacia, Barcelona)

Con 68 partidos disputado en la temporada el croata ostenta las cifras más altas del informe de Fifpro relacionado a la exposición de los jugadores de élite. Rakitic jugó la final del Mundial de Rusia 2018 y llegó hasta semifinales de la Champions con su club Barcelona. El 72% de los partidos los jugó con cinco días de descanso. El croata tuvo una temporada ajetreada con 21 días de descanso en verano y 7 en invierno. Recorrió 30.000 km con la selección.

Radamel Falcao

AFP

(Colombia, Monaco)

El delantero colombiano totalizó 57 partidos de los cuales 40 los disputó con su club Monaco y 17 con la selección. Falcao jugó menos partidos que el resto por los que el 50% de los mismos los jugó con menos de cinco días de descanso. ¿Por qué jugó menos? Su equipo fue eliminado rápidamente de la Champions League y la Copa de Francia.

El colombiano acumuló 100.000 kilómetros en viajes con su selección.

Diego Godín

Camilo dos Santos

(Uruguay, Atlético de Madrid)

En el período comprendido entre el 25 de mayo de 2018 y el 10 de julio de 2019

El defensa se lesionó cinco veces. Se perdió 14 partidos en la temporada y disputó un total de 56 partidos.

Recorrió más de 100.000 kilómetros para disputar 16 partidos con su selección nacional. El 58% de los partidos los jugó con menos de cinco días de descanso. Disfrutó de 30 días de descanso el pasado verano, lo que se ajusta al período mínimo recomendado.

Mohamed Salah

(Egipto, Liverpool)

El egipcio es de los que menos descanso tuvo en la temporada. Con 66 partidos disputados en la temporada y una larga participación en la UEFA Champions League, Salah vivió un año cargado de actividad.

El 68% de sus partidos los jugó con menos de cinco días de descanso, el segundo mayor porcentaje del informe. Salah no disfrutó del tiempo recomendado para recuperarse en la gran mayoría de los casos. Solo disputó diez partidos con su selección nacional, incluido el Mundial, lo que le permitió descansar durante los intervalos internacionales. Mohamed Salah recorrió 50.000 kilómetros con la selección nacional egipcia.

La preocupación de Fifpro por lo que dijo el médico de Uruguay

Twitter Fifpro

“Pufff”, fue la expresión del vicepresidente del sindicato mundial de futbolistas (Fifpro), el peruano Revilla, cuando Referí le informó sobre los datos brindados por el médico de la selección uruguaya de que ante la sobrecarga que sufren los jugadores aumentarán las lesiones graves.

El médico Edgardo Barbosa señaló que según un estudio está proyectado que a 2030 aumenten las lesiones de ligamentos cruzados.

“Justamente hay que tomar en cuenta los informes de los médicos, y otros bien elaborados como el de Fifpro, escuchar y conversar para buscar soluciones al respecto y que los jugadores no sea vean expuestos a tantas lesiones que recorten su carrera”, expresó Revilla a Referí.

El vicepresidente de Fifpro dijo que el informe que preparó el sindicato de futbolistas fue presentado a Conmebol “porque es momento que comencemos a conversar sobre la forma de afrontar esta situación. Tenemos claro que se lucha contra los intereses económicos y eso hace compleja esta situación. Los jugadores tiene una gran exigencia de patrocinadores, de los medios, del público, de los DT de sus equipos. Hay toda una industria que ha ido creciendo en gran forma, eso es bueno, pero lo que toca hacer es ver cómo logramos encajar esta problemática dentro del crecimiento del fútbol porque los jugadores de élite están siendo sometidos a una sobrecarga de competencias”.

Entre las opciones que manejan en el informe de Fifpro está limitar la cantidad de veces por temporada en que los jugadores tienen partidos de competición consecutivos con menos de cinco días de tiempo de recuperación entre ellos.

“Se habla como una opción, acá hay temas para sentarse a conversar y ver cómo encontramos una solución a esta problemática que es una realidad. Cómo lo solucionamos para no llegar a lo que comentó el médico de la selección uruguaya de que en 2030 tengamos más lesiones de ligamentos cruzados”, concluyó Revilla.

¿Qué piensan los jugadores?

Fifpro realizó una encuesta sobre el calendario internacional de partidos y se obtuvieron un total de 543 respuestas.

1.- El 60% de los encuestados afirmaron que los vuelos largos nacionales e internacionales afectaban negativamente a su recuperación.

2.- El 85% estaba a favor de un descanso dentro de temporada de 14 días.

3.- El 64% de los jugadores creía que no descansaban lo suficiente entre partidos.

Las recomendaciones médicas

- Mínimo de cinco días de descanso entre partidos

- Minimizar los vuelos de larga distancia

- 14 días de descanso en invierno

- Entre 28 y 42 días de descanso en verano