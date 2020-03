Los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 de las dudas: la incertidumbre que viven los atletas uruguayos

¿Qué pasará con los Juegos Olímpicos de Tokio 2020? Esa es la gran pregunta del deporte mundial ante la expansión de la pandemia del coronavirus, la cual ya causó la cancelación de los principales eventos deportivos de mitad de temporada, pero que aún no altera la planificación del evento que se llevará a cabo en Japón entre julio y agosto, y que sigue en pie.

Mientras tanto, los deportistas uruguayos que buscan la clasificación, al igual que los de muchos países, ven cada vez más difícil disputar los torneos debido a que las federaciones cancelaron la mayoría de ellos.

Además, entienden que a raíz de esta situación, los Juegos deben postergarse.

“Ya no hay calendario”, dijo a Referí, un poco en serio y un poco en broma, Nicolás Cuestas, olímpico en Río 2016, cuando se le consultó cómo afectaba su cornograma la crisis sanitaria mundial.

Nicolás Cuestas

“El martes estaba a punto de embarcar hacia Nueva York y me avisaron que no tomara el vuelo porque se suspendía la carrera”, dijo sobre la media maratón que iba a disputar en Estados Unidos, en el marco de su preparación para una próxima maratón en la que buscará la marca clasificatoria, algo que se le está complicando. “Las maratones en las que estaba inscripto casi ya se cancelaron”, señaló.

Además de quedarse con pocas opciones para buscar marca, los atletas también dejan de percibir ingresos por los premios que otorgan las carreras. Cuestas iba a recibir un caché por ir a correr a Nueva York, a donde iba con todos los gastos pagos. “Eso daba algo de dinero para el próximo maratón pero lo cierto es que no va a haber próximo hasta dentro de quién sabe cuándo”, señaló.

Por ese motivo, el maratonista considera que se deben posponer los JJOO. “Para que cuando se normalice, si Dios quiere, todos puedan tener las mismas posibilidades de clasificar”.

Para el atleta, van a tener que tomar esa medida porque “no queda otra”, salvo que se solucione la situación global.

De todas formas, para Cuestas, la salud es lo más relevante por estos días. “En este momento hay cosas más importantes que preocuparse antes de qué correr y ver qué correr”, señaló.

Otra de las atletas olímpicas uruguayas, Déborah Rodríguez, quien entrena en Filadelfia, Estados Unidos, señaló a Referí que el calendario se le está “complicando”. “Las competencias que tenía en Europa, todas las competencias deportivas, se están suspendiendo”, expresó. “No se sabe qué va a pasar, hay como una incertidumbre. En Sudamérica algunas competencias se están cancelando”.

Déborah Rodríguez

Para Déborah es “complicado” poder proyectarse en el futuro debido a que los eventos “importantes” están cancelados. “Además de que todo el mundo está como expectante a ver si se van a hacer los Juegos o si no se van a hacer”.

“Por el momento seguimos entrenando fuerte y tenemos un calendario de competencias que esperemos que por los menos las pruebas de acá en Estados Unidos se mantengan, pero eso se va a ver en un par de semanas más”, señaló la corredora de 800 metros.

“Nos ha complicado bastante”

Pía Fernández, quien va por sus primeros JJOO también tuvo que ver como se caían las fechas de su calendario por el coronavirus. En las próximas semanas tenía los Grand Prix de Uruguay, Argentina y Chile. Los dos primeros se suspendieron y el tercero aún no.

“Pero yo ya lo cancelé por el cierre parcial de fronteras, porque para nosotros es complicado viajar, venir y después tener que tomar todas las medidas”, contó.

“El coronavirus nos ha complicado bastante”, agregó a Referí la atleta de Flores que tenía planificado irse a España en abril a entrenar y competir, pero allá la situación “está más complicada que acá”. Por eso, tuvo que dejar de lado esa idea y la ha pospuesto.

Además, tiene como uno de sus puntos fuertes de la temporada el Campeonato Nacional, porque en caso de correrlo bien le dará muchos puntos para el ranking clasificatorio, pero cree que es difícil que se haga en la fecha que está fijado, el 25 y 26 de abril. “Está complicada esa fecha porque llegamos casi que sin competir y no sabemos si para ese entonces vamos a estar compitiendo”. “Ahora nos cerraron las pistas y lo tenemos más difícil”, agregó Pía, en referencia a la determinación que tomó la Confederación Atlética del Uruguay, en línea con lo dispuesto por el gobierno, de cerrar la actividad en las pistas.

Pía Fernández

La atleta que se especializa en 1.500 metros agregó que en varios países se están pasando los campeonatos nacionales para el mes de junio, algo que en Uruguay es inviable por el frío.

“Esta complicada la situación y vamos a tener que darle bastante pienso a esto”, señaló.

Con respecto a los Juegos, entiende que se deberían postergar porque los deportistas no están pudiendo competir.

Además, considera que hay “bastante desigualdad” para los atletas que tienen gimnasios en sus casas y los que no. “Tengo la suerte de que en mi casa tengo una cinta de entrenar y puedo correr igual por más que no salga a la calle, pero creo que es una desigualdad porque el que no la tiene no puede hacerlo”, señaló. “Y si tu país, como hizo España, decreta que no podés salir a la calle a entrenar, no podés salir a entrenar. Y ante esa desigualdad, hay que evaluar las medidas a tomar, los Juegos tendrían que postergarse porque es un tema muy complejo y la salud está ante todo”.

Quien está en España y conoce de primera mano lo que está pasando es Santiago Catrofe, una de las nuevas caras del atletismo uruguayo, radicado en Girona, donde se las ingenia para entrenar.

“Acá ya están empezando a cerrar escuelas, universidades, bares”, dijo a Referí el pasado viernes, un día antes de que el gobierno decretara el nivel de alerta por el coronavirus, prohibiendo a las personas circular en las calles salvo para situaciones como ir a trabajar o hacer las compras diarias.

Ricardo Vera y Santi Catrofe

“En el ámbito deportivo, están cancelando todos los eventos y tenemos que entrenar en grupos reducidos y fuera de las pistas porque están cerradas”, indicó el uruguayo que ahora deberá ejercitarse en su casa porque no se puede entrenar en la calle.

Catrofe, que el año pasado batió el histórico récord de Ricardo Vera en 1.500 metros, terminó un período de competiciones la semana pasada y no tiene carreras hasta fines de mayo, cuando sea el Iberoamericano, si se hace.

“Y después de esa fecha voy a empezar a buscar los puntos para los Juegos Olímpicos. Todos estamos a la espera de ver qué pasa”, indicó. “Vi en las noticias que los Juegos siguen en pie, pero si esto sigue creciendo y se alarga, doy por hecho que no se harán, o por lo menos no en esa fecha”, indicó el uruguayo desde España. l

Vela: partieron a Europa La dupla de Pablo Defazio y Dominique Knuppel, del equipo del que también forma parte Mariana Foglia, ya clasificado a Tokio, partió la semana pasada a Europa para instalarse en Barcelona, su base para salir a competir en torneos previos a los Juegos.