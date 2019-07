El joven que superó a un histórico del atletismo y puso su nombre en lo más alto

El atleta Santiago Catrofe puso su nombre entre lo más alto del atletismo uruguayo al batir este miércoles el récord nacional absoluto de 1.500 metros que era propiedad del histórico Ricardo Vera desde hace 30 años.

El joven de 20 años, que está radicado en España y que este año empezó a sonar en el ambiente del atletismo uruguayo, dio la nota en el Meeting de Barcelona al correr la distancia en un tiempo de 3.42.73, mejorando la marca de Vera, que era de 3.43.47 desde 1989.

“Estoy muy contento”, dijo tras su histórico logro Catrofe, quien representa a la Confederación Atlética del Uruguay (CAU) desde 2018 y que será uno de los atletas celestes en los próximos Juegos Panamericano de Lima.

“Había carrera rápida y sabía que estaba en buena forma, había que probarlo”, agregó, sobre su estrategia.

La actuación del joven fue seguida desde la tribuna por Vera, quien está radicado en España y siempre acompaña a los atletas uruguayos cuando compiten en ese país. “Los récords son para batirlo”, dijo a la web de la CAU el exmediofondista que había logrado su marca hace 30 años en Sevilla.

“Estuve con él y su entrenador, gente muy agradable. Es un niño, tiene para mejorar esa marca muchísimo”, agregó Vera.

“Yo no me he dedicado a esa prueba, que haya durado 30 años es una barbaridad. Estoy muy contento que se haya batido”, comentó el exatleta desde Barcelona, una ciudad que está en sus grandes recuerdos ya que ahí, más precisamente en el Estadio Olímpico de Montjuic, en los Juegos Olímpicos de 1992, logró su máxima actuación al llegar a la final de los 3.000 metros con obstáculos en la que finalizó en el puesto 12°.

Tras la caída de su récord en 1.500 metros, Vera mantiene aún las marcas nacionales en milla (4:08:08 en 1988), 3.000 metros llanos (7:56:88 en 1989) y 3.000 metros con obstáculos (8:23:02 en Hengelo, Holanda, en 1992).