Joaquín Rodríguez: "Muchos somos jóvenes y tenemos que aprovechar"

La selección uruguaya de basquetbol sigue su preparación para los Juegos Panamericanos de Lima que comienzan el viernes de la semana próxima. Y ahí estará nuevamente Joaquín Rodríguez, base de Aguada, oriundo de Mercedes, de 19 años que fue considerado por Marcelo Signorelli, Rubén Magnano y ahora también por Edgardo Kogan. ¿La razón? Es veloz, decidido, atrevido y tiene un muy buen tiro perimetral.



“Estoy muy contento y orgullo porque representar a Uruguay es lo más lindo para cualquier jugador. Ir a un Juego Panamericano es una gran oportunidad, más siendo tan joven. Por eso tengo muchas ganas de aprovecharlo”, dijo Rodríguez a Referí.



“La ficha me cae de a ratos de todas las cosas buenas que me han pasado en los últimos tiempos. Pero la cabeza está en mejorar y en aprovechar las oportunidades. Salir campeón de la Liga Uruguaya a los 19 años, jugar finales a cancha llena en el Antel Arena te ponen muy feliz y te hacen acumular experiencias. Y acá, charlar con jugadores como Bruno (Fitipaldo), Panchi (Gustavo Barrera) o Esteban (Batista) está bárbaro porque me hablan y me ayudan a crecer”, expresó.



Batista y Barrera son dos de las seis bajas que tendrá Uruguay en Lima, además de Santiago Vidal, Mathías Calfani, Federico Haller y Hatila Passos.





“Son bajas muy importantes, pero estamos entrenando con ganas porque muchos somos jóvenes y lo tenemos que aprovechar. Vamos a jugar un campeonato contra equipos fuertes para darnos cuenta a qué nivel estamos. Vamos a jugar contra jugadores como Facundo Campazzo o Nicolás Laprovittola y los jóvenes tenemos que aprovechar las bajas”, explicó.

Uruguay debutará el miércoles 31 de julio con Argentina para posteriormente enfrentar a México y República Dominicana en los días subsiguientes.



“Son equipos muy buenos, pero hay que tratar de jugarles de igual a igual. Ir preparados para enfrentar a jugadores de elite. Uno no está acostumbrado como lo puede estar Bruno que juega en España, por eso hay que ir con todas las ganas”, comentó.



Rodríguez debutó en la selección en setiembre del año pasado contra Estados Unidos en Las Vegas por Eliminatorias: “Fue un partido en el que estaba emocionado por haber quedado en la selección. Me llevó Marcelo Signorelli que es un técnico que aprecio muchísimo y que valoro mucho por las oportunidades que me dio. Creo que las aproveché y Las Vegas fue una de ellas. Entré como entro siempre con ganas de jugar y atrevimiento. Hice un lindo partido, metí 12 puntos. Lo disfruté mucho”.





El campeón olímpico Magnano también se la jugó por el botija dándole minutos y una importante libertad para la toma de decisiones en ataque: “Fue un señor entrenador. En cada momento se acercaba a aconsejar, fue algo enriquecedor para la vida y la cancha”.



Rodríguez afirmó cuáles son los aspectos del juego que quiere mejorar: “Tengo que mejorar defensivamente. Lo vengo trabajando mucho. Físicamente también. Acá en Uruguay no se nota tanto, pero a nivel internacional el juego es mucho más físico. Tenés muchos más impactos con jugadores más fuertes. Tengo que seguir puliendo el tiro, el dribbling. Además, acá en la selección me hacen jugar más de ayuda base y yo siempre fui base, así que se eso me puede sumar mucho”.



En la selección suma cinco partidos con un promedio de 10 minutos en cancha, 5,2 puntos y una eficacia de 33,3% en triples.

Desde el banco de suplentes, su protagonismo fue en ascenso en la pasada Liga Uruguaya donde se proclamó campeón por primera vez con Aguada: “Fuimos campeones por las ganas. A mí y a otros compañeros me tocó perder las dos finales anteriores. Desde el principio sabíamos que Aguada tenía que ser campeón, no alcanzaba otra cosa”.





“Cuando se lesionó Demian (Álvarez) sabía que tenía que estar listo, hice un partidazo contra Defensor Sporting y eso me dio confianza. Tuve partidos lindos con Nacional, la quinta final con Malvín en el Antel Arena y me fui soltando en playoffs ganándome más minutos de los que tuve en fase regular”, expresó.



Así es Rodríguez, 19 años de pura frescura que después de los Juegos Panamericanos decidirá si renueva en Aguada o se va.