Nacional: del arco en cero a una actuación defensiva que genera dudas

Una de las prioridades de Álvaro Gutiérrez desde que volvió a Nacional es la de “mantener el arco en cero” en materia defensiva. En base a esa idea, el técnico tricolor plantea los partidos y durante el Torneo Apertura tuvo bastante éxito, ganando la mayoría de los encuentros, terminando invicto desde que tomó el cargo, y en muchos de los encuentros sin recibir goles.



Pero en el arranque del Torneo Intermedio, los albos cayeron por 2-1 ante Defensor Sporting y la defensa, principalmente el bloque central compuesto por Guzmán Corujo y Felipe Carvalho, no estuvo solida como en el primer semestre, lo que dejó dudas.





Cuando Gutiérrez llegó a Nacional apostó por esos dos defensores, conformando así la dupla central en la que ha confiado desde ese entonces.



Corujo, formado en la cantera del club, ya era conocido por sus buenos rendimientos en los albos y tras recuperarse de su larga lesión, volvió a su mejor nivel de la mano del Guti.



Carvalho, en tanto, fue una delas sorpresas en enero en Los Céspedes y fue con el entrenador que tuvo su primera oportunidad en el principal equipo, ganándose el puesto y también el cariño de los hinchas que le festejan cada recuperación o despeje.



El debut del entrenador y de la dupla de zagueros fue el 24 de marzo en el Gran Parque Central, donde los albos le ganaron 3-0 a Plaza Colonia, primer partido con el arco en cero, algo que por el Apertura repetirían en las siguientes fechas, ante Cerro (2-0) y River Plate (6-0), y luego también ante Progreso (4-0), Defensor Sporting (1-0), Rampla Juniors (3-0) y Juventud (1-0).



Los partidos en los que el equipo del Guti recibió más goles fueron el 2-2 ante Cerro Largo en Melo y el posterior 4-4 frente a Fénix en Capurro. Luego, también les marcaron en el 1-1 del recordado clásico en el Campeón del Siglo.



En la Libertadores, también mantuvo esa tendencia sin recibir goles. Le tocó perder en el primer partido ante Cerro Porteño en Asunción, pero luego le ganó 1-0 a Zamora y 1-0 a Atlético Mineiro, en Brasil, para terminar con un empate 1-1 ante los paraguayos en el Gran Parque Central.





Corujo y Carvalho se convirtieron en pilares de la defensa, secundados por Guillermo Cotugno en el lateral derecho y Matías Viña en la banda izquierda.



Pero en el arranque del Intermedio, los marcadores no tuvieron una buena noche ante Defensor Sporting. Nacional terminó perdiendo 2-1, de atrás y en su casa, en la primera derrota de Gutiérrez por el marco local desde que asumió en el primer semestre.



Ese día Corujo tuvo algunas complicaciones cuando lo atacaron con la pelota por abajo. Además, tuvo la mala fortuna que el balón diera en su brazo en la jugada que fue penal y en la que los violetas igualaron 1-1.



En tanto, Carvalho tuvo algunas complicaciones con la pelota, como cuando la perdió y el arquero Luis Mejía le indicó que la sacara en largo en lugar de pretender salir jugando.



El bloque defensivo al que también se le suma Rafael García, el volante de más marca del equipo y con experiencia como zaguero, también perdió en el juego aéreo en la jugada en la que la visita se puso 2-1, apenas después del empate, en un tiro de esquina.



Gutiérrez reconoció que no cuenta con un equipo alto. “Tenemos un plantel que no es grande de altura. Cuando jugas contra equipos con jugadores más altos te complican. Esta vez nos cabecearon y fue gol”, dijo en la conferencia de prensa del sábado.



Si bien es cierto que la historia habría sido otro si no fuera por la gran actuación del arquero Sebastián Fuentes en Defensor, al atajar varias pelotas, también es cierto que la visita llegó menos de cinco veces al arco rival y en dos de ellas logró sacudir la red.





En el resto de la línea defensiva, Cotugno no estuvo claro en las marcas y Viña hizo su habitual ida y vuelta por el lateral.



En líneas generales, la zaga tricolor no estuvo acertada, como tampoco lo había estado una semana antes en el clásico disputado en Boca Ratón, Florida, Estados Unidos, en el que cayeron 2-1 por un gol anotado en fuera de jugo y el segundo marcado en la última pelota, en un pase largo que superó a la defensa para que Darwin Nuñez definiera ganando en velocidad. En ese momento, la defensa estaba integrada por Carvalho y Mathías Laborda, el juvenil que había ingresado para el segundo tiempo y que es una de las opciones que maneja el entrenador en la línea final, al igual que hugo Magallanes, quien llegó en este período de pases desde Cerro Largo Fútbol Club.



De cara a lo que se viene, Danubio en Jardines el próximo domingo, y a lo que sigue, la llave por los octavos de final de la Copa Libertadores ante Inter de Porto Alegre y la carrera por descontarle puntos a Peñarol en la Anual, con un clásico en pocas semanas, los tricolores deben recuperar el nivel defensivo del pasado semestre, cuando era más que complicado hacerle goles y que, cuando le anotaban, los delanteros respondían para evitar las derrotas.



Gutiérrez dijo tener la “preocupación justa” tras la derrota, pero no responsabilizó a ningún sector de su equipo, aunque sabe que debe mejorar para volver a lograr que su arco se mantenga en cero.