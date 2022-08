Los nueve proyectos de hidrógeno verde que compiten por US$ 10 millones del gobierno

El Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) y el Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU), seleccionaron los nueve perfiles de la primera etapa del Fondo Sectorial de Hidrógeno Verde.

La convocatoria en curso busca apoyar la implementación de un proyecto piloto que siente las bases para replicar emprendimientos y modelos de negocio en la temática del hidrógeno verde y con ello contribuir a acelerar la transición energética y el desarrollo de mercados.

Para ello, el fondo financiará y apoyará la producción y el uso del hidrógeno verde y sus derivados, con fines que incluyen el transporte de carga pesada o de ómnibus, el e-metanol, el e-kerosene, los fertilizantes verdes y la mezcla con gas natural.

El apoyo será de hasta US$ 10 millones en la modalidad de financiamiento no reembolsable. El beneficio adjudicado se distribuirá en un plazo no superior a 10 años desde el inicio de la operación de la planta. Se dará prioridad a proyectos que propongan una entrada temprana en operación, cuya fecha límite será diciembre de 2025, informó el MIEM.

En su primera fase, el fondo convocó la presentación de perfiles entre el 8 de abril y el 8 de junio. Se recibieron 10 perfiles, de los que fueron preseleccionados nueve:

MIEM

En la siguiente etapa se recibirá la formulación completa del proyecto antes del 17 de noviembre de 2022.

El llamado está abierto a distintas posibilidades en cuanto a fuente de energía renovable, escala y localización. La escala mínima de cada iniciativa será de 1,5 MW de potencia en el electrolizador. El proyecto podrá ser considerado como la fase inicial de otro, escalable en una siguiente etapa, se explicó.

Por otro lado, en junio el gobierno presentó la hoja de ruta para el desarrollo del hidrógeno verde en Uruguay, una estrategia de largo plazo que busca consolidar al país como proveedor y exportador de este producto y sus derivados.

El documento presentado afirma que tomando en cuenta la potencialidad de recursos y las metas establecidas, para el 2040 la producción de hidrógeno podría acercarse a un millón de toneladas por año. Para eso será necesaria una instalación de 20 GW de energías renovables y 10 GW en electrolizadores.

Visita alemana

Esta semana el ministro de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini, acompañado por un equipo de asesores, recibió esta semana la visita de una delegación de autoridades de la ciudad alemana de Hamburgo, entre ellas su alcalde, Peter Tschentscher. El encuentro se centró en las oportunidades de inversión en hidrógeno verde que ofrece Uruguay y en otras posibilidades de cooperación en esa materia.

El ministro Paganini explicó a la delegación alemana las ventajas con que cuenta Uruguay para la producción y exportación de hidrógeno verde, y enfatizó la importancia para Uruguay de atraer inversores privados que encuentren aquí incentivos para desarrollar sus proyectos, en el marco de un sistema estable y con regulaciones adecuadas. Se espera que al menos un proyecto de mediana escala comience a producir para 2026 o 2027.

El jerarca enfatizó la importancia que para Uruguay tendría un acuerdo con Hamburgo y su puerto. “Esto permitirá que nuestra estrategia se desarrolle, ya que necesitamos socios (…) Es un negocio que debe ser pensado como una gran asociación a nivel internacional”, afirmó Paganini.