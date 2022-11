Los planes de la gigante brasileña que compró Las Acacias: nuevos productos, más volumen y otros mercados

Una sinergia entre Uruguay y Brasil. Así puede definirse la adquisición de Las Acacias por parte de la gigante brasileña M. Dias Branco que culminó este lunes 31 de octubre.

La empresa que hoy cotiza en la bolsa brasileña nació como una panadería en el noreste de Brasil. La tercera generación de la familia Branco actualmente comienza su proceso de internacionalización mediante la adquisición de Las Acacias, a la que se llegó tras 10 meses de negociación.

Analistas de mercado entienden que la adquisición tuvo un valor de entre US$29 y US$39 millones y, aunque desde la empresa prefirieron no precisar el monto de la venta, sí confirmaron que M. Dias Branco adquirió el 100% de la compañía.

La firma uruguaya tiene 100 empleados entre la fábrica, administración y centro de distribución. “Vamos a mantener la continuidad y a hacer inversiones para que la compañía crezca”, sostuvo Gustavo Lopes Theodozio, vicepresidente de Contraloría, Inversiones y Relaciones con Inversionistas de M. Dias Branco.

Al día siguiente de la firma del contrato que se correspondió con el pago de los compradores a la empresa uruguaya, Lopes Theodozio y Fábio Cefaly, director de Relaciones con Inversionistas y Nuevos Negocios de la empresa brasileña conversaron con Café & Negocios acerca de sus planes para la marca Las Acacias ahora en manos de M. Dias Branco.

¿Por qué M. Dias Branco eligió Uruguay y Las Acacias para comenzar con su proceso de internacionalización?

Fábio Cefaly (FC)- La estrategia de crecimiento de M. Dias Branco tiene tres pilares. El primero es crecer en Brasil porque tenemos un tercio del mercado, pero hay mucha oportunidad de crecimiento, especialmente en el sur del país. El segundo pilar es la entrada en otras categorías, especialmente en las saludables, y ahí hicimos dos adquisiciones en Brasil en los últimos 10 meses. Y finalmente, apostamos a la internacionalización que hasta ahora llevábamos por medio de las exportaciones –también hacia Uruguay–; pero para acelerar es importante tener una presencia.

Elegimos Las Acacias por la calidad de la empresa, por la calidad de la infraestructura; es una marca muy fuerte y con productos muy buenos. Los socios van a quedarse con nosotros, ellos vendieron el 100%, pero van a quedarse entre uno y dos años y eso es importante para la transición.

El otro tema es el país, es un país estable, con seguridad jurídica. No es lo mismo que Brasil desde el punto de vista estructural, pero hay una cercanía entre nuestros países.

A su vez, tenemos una fábrica y un molino de trigo en el sur de Brasil entonces, ¿por qué no producir harina allá y enviarla hacia acá?

Nos pareció la oportunidad ideal para dar este paso de adquisición afuera de Brasil.

Gustavo Lopes Theodozio (GLT)-Tenemos una unidad industrial a 800 kilómetros de Montevideo, está muy cerca.

Uruguay es un país pequeño y muy importante. Es completamente distinto de Brasil en el idioma, por ejemplo, pero al mismo tiempo es un país muy abierto para los extranjeros, no hay muchas barreras. Entendemos que es un país perfecto para empezar la internacionalización. Es un buen paso aprender con Las Acacias y después, desde acá, partir hacia otros países de Latinoamérica.

¿Qué pasará con los empleados y con la infraestructura actual?

FC-Es muy importante esta pregunta. Cuando asumimos lo primero que les dijimos fue: este es un plan de crecimiento. Las Acacias es muy buena, pero creemos que puede ser aun mejor, mejor en términos de volumen, de márgenes, puede ser mejor de lo que es, pero ya es buena.

Vamos a mantener la fábrica, el centro de distribución y la marca que para nosotros es muy importante. Nosotros no tenemos conocimiento de Uruguay, entonces la gente que ya está en la empresa también es muy importante. Queremos crecer, invertir y desarrollar más la empresa.

También es una oportunidad para pensar en otras cosas. En Brasil producimos galletas, esa puede ser una posibilidad con la marca Las Acacias, por ejemplo. A su vez, la empresa ya tiene salsa de tomate, galletas de arroz y otros productos que complementan su portafolio, ¿por qué no dar un paso hacia más volumen?

¿Planean que crezca la exportación de Las Acacias a otros mercados?

FC- Es una posibilidad. Hoy los ingresos de Las Acacias que vienen de exportaciones representan menos del 10% del total.

No es la prioridad a corto plazo. Lo prioritario es crecer más en Uruguay con las pastas y con otras categorías.

¿Piensan en exportar desde Uruguay?

GLT- Sí, nosotros pensamos que sí porque Las Acacias es una marca que tiene una conexión con los consumidores de Latinoamérica. Nosotros creemos que es una importante compañía para empezar las importaciones para Latinoamérica también. Nosotros ya hacemos eso, pero Las Acacias puede ser la marca principal para nuestro crecimiento en Latinoamérica.

¿Qué oportunidades de crecimiento ven en el mercado uruguayo?

FC-La marca tiene más o menos 12% de participación de mercado. Nosotros tenemos 30% en Brasil. Entonces sabemos cuál es el camino, no es de un día para el otro, eso se mide en meses y años, pero hay posibilidades de crecer con la categoría principal de la empresa que son las pastas.

En Brasil, M. Dias Branco tiene multiplicidad de marcas y de productos, ¿es posible que algunas de ellas se empiecen a producir en Uruguay?

FC-Es posible, no hay ninguna decisión en este sentido pero sí es posible. Hoy llegamos a Uruguay con las marcas Isabela, Piraque, Jasmine, Nikito y Adorita.

Lo que puede pasar antes es utilizar el centro de distribución (que se encuentra en las afueras de Montevideo) es nuevo y tiene buenos equipos, empleados muy bien entrenados y espacio disponible. Ahí sí hay una infraestructura que ya la podemos utilizar para estas marcas, pero ninguna va a sustituir la marca Las Acacias.

¿Piensan en continuar esta internacionalización en otros países o con otras marcas dentro de Uruguay?

FC-Sí. Tenemos bastante acceso a capital porque la empresa cotiza en el mercado bursátil. Entonces, ahí mantenemos el radar prendido.

¿Qué países le siguen a Uruguay en este plan de expansión?

GLT-Nosotros entendemos que es importante que sea un país que tenga una conexión con la cultura brasileña. Por eso es que Latinoamérica hace mucho sentido. Otro lugar con el que entendemos que hay conexión es la península ibérica, Portugal, España, porque hay una conexión de cultura y también está cerca de África.

Nosotros exportamos a 40 países y hacemos muchos productos específicos para África por ejemplo, una margarina que por sus características conseguimos transportar sin refrigeración y no se derrite. Es más práctico, fácil de transportar y a bajo costo. Y desde la península ibérica podemos atender a África también, no solo con las margarinas, sino también con las galletas y fideos.

A Estados Unidos llegamos a través de exportaciones con marcas blancas y ellos usan sus marcas propias, pero la estrategia no es adquirir una compañía allí porque es muy competitivo. Yo pienso que Latinoamérica y Europa, empezando por la península ibérica es más obvio para nosotros.

¿Está en sus planes que la marca Las Acacias se produzca también en Brasil?

GLT- Sí, sí. No sabemos todavía, pero pensamos que tal vez podemos hacer las galletas en Brasil con la marca Las Acacias para exportar para toda Latinoamérica, incluso Uruguay. Podemos hacer cosas en Brasil con la marca Las Acacias para exportar y cosas aquí con otras marcas.