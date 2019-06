Los trofeos de Boris Becker salen a subasta

Varios trofeos y recuerdos personales de la exestrella del tenis Boris Becker serán vendidos en línea por la casa británica Wyles Hardy, para saldar deudas del otrora campeón y hoy arruinado extenista alemán.



Compuesto por 82 artículos pertenecientes a quien fue el ganador más joven de la historia en Wimbledon -- 17 años-- el lote incluye medallas, copas, raquetas, relojes y fotografías. La venta concluirá el 11 de julio con las pujas más elevadas, precisó la casa Wyles Hardy en su página de internet.



Entre los objetos y enseres figuran una copia de la Challenge Cup entregada a Becker por la Federación Alemana de Tenis tras sus victorias en 1985 y 1986 en Wimbledon; la medalla de finalista en 1990 en el Grand Slam inglés, donde fue superado por su rival Stefan Edberg; o incluso una réplica de la Copa en plata del Abierto de Estados Unidos realizada por la marca de joyas Tiffany, por su victoria ante Ivan Lendl en 1989.



Asediado por las deudas, el triple ganador de Wimbledon, de 51 años, fue declarado en la ruina en 2017. En junio de 2018 invocó un estatus de diplomático para dotarse de inmunidad ante la justicia británica, deteniendo así en el último momento la venta de sus trofeos y objetos personales en la subasta.



El ex número 1 del mundo afirmó entonces que había sido nombrado en abril por el presidente de la República Centroafricana "agregado" ante la Unión Europea para asuntos culturales, deportivos y humanitarios de ese país. Pero el ministro centroafricano de Relaciones Exteriores replicó que el pasaporte exhibido por Becker era falso, procedente de un lote "de pasaportes vírgenes robados en 2014".



-"Ofertas muy sustanciosas" -



Becker cerró finalmente este estrambótico episodio en diciembre, ante un tribunal londinense especializado en casos de insolvencia, renunciando a pedir la inmunidad.



Así pues, la casa de subastas pondrá los trofeos en el mercado. El primer intento "había suscitado ofertas muy sustanciosas", indicó en un comunicado Mark Ford, uno de los tres administradores judiciales del despacho londinense encargado de reducir la deuda del extenista, aunque no serán suficientes para acabar con la cifra de millones de libras que adeuda Becker.



Boris Becker ya acudió ante la justicia española, por deudas impagadas por obras en su mansión de Mallorca; y ante la suiza, por no haber pagado al pastor que ofició su boda en 2009.



En 2002, la justicia alemana lo condenó a dos años de prisión y 500.000 euros de multa por cerca de 1,7 millones de impuestos atrasados. Seis veces ganador de Grand Slam, "Boum Boum" Becker, conquistó 49 títulos y ganó más de 20 millones de euros durante su carrera deportiva. Actualmente se centra en sus labores en torno al tenis, en especial en su papel como comentarista. (AFP)