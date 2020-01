Acevedo, de bajarse del avión a Los Ángeles, a entrenar en Las Acacias con la Tercera

El momento que atraviesa Luis Acevedo es complicado. Con un pie en el avión que transportaba a los futbolistas de Peñarol a continuar con la pretemporada en Los Ángeles, Estados Unidos, un desacuerdo de último momento por no haber firmado el nuevo contrato que lo vinculará a los aurinegros, hizo que intempestivamente se debiera bajar de ese viaje.

A su vez, debido a eso, y como informó el viernes Referí, hasta que no se arregle la situación entre la institución y sus representantes, por ahora el delantero continuará entrenando con la Tercera división junto a los que no viajaron del plantel principal como Fabián "Lolo" Estoyanoff, Marcel Novick, Hernán Petryk y el zaguero Enzo Martínez. Estos dos últimos quienes no serán tenidos en cuenta por el técnico Diego Forlán, es muy probable que continúen sus carreras en un club del exterior.

Este sábado por la mañana, Acevedo cambió de lugar de entrenamiento y se fue a practicar con la Tercera división que dirige Raúl Salazar y lo hizo en Las Acacias ante la Tercera de Liverpool.

Según pudo saber Referí, el futbolista se encuentra muy ansioso y esperando que se resuelva cuanto antes esta situación.

Su representante, Sebastián Taborda, habló el viernes a la tarde en Sport 890 y mostró sus diferencias con el vicepresidente Rodolfo Catino, quien a su vez, preside la comitiva aurinegra que ya se encuentra en Los Ángeles.

Camilo dos Santos

"Venden una cosa para afuera que no es", dijo Taborda desde Europa y agregó: el argumento que si no tiene contrato, no entrena, no corre. Desde el primer día, el chico está entrenando con ellos. Lo que no esperábamos era que le pusieran la presión en el aeropuerto. El vicepresidente de Peñarol (Catino) me dijo que si no firmaba, no viajaba. 'No viajará entonces', le dije. Estuve 20 años del otro lado y entiendo que así las cosas no se manejan. Estas cosas no me gustan porque no me manejo así trato con respeto a todo el mundo. Nosotros procedimos muy bien y Luis entrenó desde el primer día sin contrato".

Peñarol pretende liquidar este tema cuanto antes y en lo posible, antes de este lunes 20, según comentaron a Referí, distintas fuentes del club.

"Estamos abiertos a seguir conversando. Peñarol quería hacer el mismo contrato del año pasado, nosotros entendemos que Luis fue el goleador del equipo jugando un cuarto de lo que jugaron los demás y se merece una mejora salarial", agregó Taborda.

Posteriormente sostuvo que "Luis entrenó con los muchachos que se quedaron en Montevideo con la Tercera. Hay que sentarse a conversar y llegar a un acuerdo. Hasta ahora, no me llamó nadie. El 5 de enero hablé con el vicepresidente para sentarnos a hablar por la renovación de Luis. Aún no sucedió, por eso lo que pasó ayer (el jueves), no corresponde".

Por su parte, a su arribo a Los Ángeles, Catino dio su versión: "Con Sebastián Taborda empezamos a hablar por algunos jugadores que nos interesaban. Hablé con él, pero como no pudimos traer ninguno de esos jugadores, lo derivé a (Isaac) Alfie para negociar la renovación de Acevedo, pero no llegaron a un acuerdo", explicó en la misma emisora.

Y agrego: "Los representantes de Acevedo tenían claro que si el jugador no firmaba contrato, no viajaba. Eso se lo avisamos con tiempo. En este caso Peñarol no falló. Si Luis Acevedo cumplía con ciertas pautas, el contrato se renovaba automáticamente y en las mismas condiciones. Y eso fue lo que pasó. Le ofrecimos la renovación del contrato en las mismas condiciones".

El hecho es que el futbolista quedó en el medio de esta negociación y por el momento, se ha perdido el viaje a Los Ángeles con sus compañeros y tiene la incertidumbre de si continuará o no en Peñarol.

Todo indica que las partes interesadas se pondrán de acuerdo en las próximas horas, pero es un tema complicado y Acevedo quiere viajar cuanto antes. Por ahora, entrena en Las Acacias.