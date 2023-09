Luis Brandoni le pidió disculpas a Ricardo Darín públicamente

Luis Brandoni se disculpó en vivo en Radio Mitre por los comentarios que hizo en relación a la película Argentina1985 y a la participación de Ricardo Darín en el film. Brandoni había criticado la ausencia de Ricardo Alfonsín en una entrevista con El Sol a partir de la que se viralizaron varios de sus comentarios.

Tras circular la entrevista, Ricardo Darín salió a responder a su colega: "No pienso contestarle a Luis (Brandoni), porque estoy anonadado todavía, con dolor en el alma. No pienso responder a esto, porque me parece que es contribuir a una cosa que no tiene ni pies ni cabeza". No sé de dónde surge, no sé qué le pasa. La verdad, estoy... como muchas otras personas, estamos estupefactos, esta es la realidad. No me voy a subir a esto, porque es un delirio".

El pedido de disculpas de Luis Brandoni

"Yo estoy tratando de comunicarme con él para pedirle disculpas porque eso de canallada no estoy seguro de haberlo dicho, pero si lo dije, no se refería Ricardo Darín sino a la película", sostuvo Brandoni durante el pase del programa de Alfredo y Diego Leuco en Radio Mitre, cuando le consultaron sobre el tema.

“Además, tuvo que ver Ricardo porque fue productor de la película”, agregó el actor.