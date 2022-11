Luis Enrique se hace streamer y dijo que transmitirá desde Qatar

En un mundo digital donde los protagonistas acuden cada vez más a sus propios medios para generar una comunicación más directa con sus seguidores, el director técnico de España, Luis Enrique, desbloqueó un nivel más y anunció que será streamer durante Qatar 2022 para "así establecer una relación directa con los aficionados a los que les interese conocer la información de la selección", anunció el DT en un video publicado en sus redes sociales.

"Apartaros, 'streamers' del mundo: ¡voy cuesta abajo y sin frenos!", comenzó diciendo el entrenador. "Grabo este vídeo para anunciaros que me he hecho 'streamer'. Todavía no he debutado, pero mi intención es 'streamear' a lo largo del tiempo que estemos en Doha. Llegamos en la madrugada del viernes. Podré empezar ese mismo día", anunció.

Un video para expresar una idea… pic.twitter.com/aCK4ghemHW — LUISENRIQUE (@LUISENRIQUE21) November 14, 2022

"La idea parte de una manera descabellada, pero creo que puede ser interesante establecer una relación directa con los aficionados a los que les interese conocer la información de la Selección contada desde un punto de vista particular, el mío y el de mi staff. Así, podremos establecer una relación más directa, espontánea, natural y sin filtros", aseguró.

En un siguiente tuit el entrenador compartió un enlace con su cuenta de Twitch, plataforma desde donde hará sus transmisiones.

Desde sus tiempos como entrenador del Barcelona, Luis Enrique ha tenido una relación tirante con la prensa, incluso habiendo discutido bastante en algunas de sus conferencias. "Si no os gusta mi estilo, me importa un bledo", llegó a expresar en una rueda de prensa. "No leo la prensa porque sé más de fútbol que la mayoría", también respondió en una conferencia durante la última Eurocopa.

El anuncio, que solo dos horas después de publicado llevaba casi 2 millones de reproducciones, fue contestado por la cuenta oficial del mundial de Qatar. "Bienvenido de vuelta", le señaló y halagó la foto de perfil que es el logotipo del certamen que comienza en los próximos días.