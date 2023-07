Luis Miguel fue a la Aguada con un ramo de rosas: Paola Bianco recordó cuando rechazó una cita con el Sol de México

"Me invitó a salir Luis Miguel", dijo este miércoles la actriz y conductora Paola Bianco en una entrevista en el programa Sonríe de Canal 10, conducido por Noelia Etcheverry y Rafael Cotelo.

La conductora de El show de la tarde contó que corría el año 1991 cuando Luis Miguel llegó a Montevideo y ella asistió a la conferencia de prensa que brindó el artista antes del show. Pero antes mantuvo un encuentro más personal con el cantante de La incondicional.

"Fue la vez que vino acá al Hotel Victoria Plaza. El manager de su disquera era Alfonso Carbone, a quien conocíamos del canal de toda la vida. No sé cómo será ahora, porque no voy a conferencias de prensa de artistas, pero antes lo que pedían los artistas famosos, así grandes e importantes, era que la primera pregunta la dan ellos a quien tienen confianza. Entonces, Alfonso Carbone me hizo subir”, recordó la comunicadora.

Bianco contó que el ascensor del hotel tenía tapados los números de los pisos para mantener en confidencialidad la habitación en la que se hospedaba el Sol de México y confirmó uno de los rumores que rodean al artista: “Los guardias de seguridad me decían que no lo mirara a los ojos. Todo eso es verdad", aseguró.

"Obviamente estaba en la [habitación] Presidencial porque cuando subimos con Alfonso –que para mí era como un tío– había pila de gente en la habitación tomando algo. Yo no tomo alcohol y eso a él le causó mucha impresión", comentó la conductora y señaló que en ese momento le dijeron lo que "tenía que preguntar" en la conferencia de prensa mientras el cantante elogiaba su simpatía.

Pero la mayor sorpresa se la llevó cuando regresó a su casa: "Cuando llego a mi casa –yo vivía con mis padres, tenía 18 años– suena el teléfono, atiende mi mamá y resulta que era Luis Miguel. Yo pensé que era joda". En ese momento mantuvo una conversación con el artista al que le dijo "que no".

El artista lo intentó nuevamente, pero no corrió con mejor suerte. "Le dije que no y después llegó en un remise con un ramo de rosas y yo no salí. Me moría de vergüenza", recordó Bianco ante el gesto de incredulidad de Noelia Etcheverry.

Bianco recordó ese día en el que Luis Miguel apareció con un ramo de rosas en su barrio: "Quiero aclarar que soy de la Aguada y creo nunca había llegado un auto así a mi barrio. Fue como la anécdota del barrio. Yo no salí, me moría de vergüenza”, concluyó.