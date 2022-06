Luis Suárez y River: el entusiasmo que le hizo ver a Gallardo y una chance que toma forma

El 22 de mayo jugó su último partido con Atlético de Madrid. Solo cuatro minutos para sustituir a Antoine Griezmann ante Real Sociedad. Una semana antes, había recibido una despedida especial dentro de la cancha con toda su familia, tras jugar como locales contra Sevilla.

Es que había dejado un recuerdo imborrable luego de aquellos 21 goles que llevaron de la mano a que dicho club -que se la jugó por él cuando Barcelona lo borró de su nómina pese a que tenía un año más de contrato con la institución catalana- para ganar LaLiga de España.

AFP

La despedida de su gente en la cancha y junto a su familia

Era una revancha más para él, una de las tantas que ha sabido ganar a lo largo de su carrera.

Como cuando con dos genialidades les ganó a los ingleses en el Mundial de Brasil 2014 luego de haber tenido poco más de un mes de recuperación de su operación de meniscos de su rodilla.

AFP

El salteño celebra su gol para el transitorio 1-0 ante Inglaterra en el Mundial de Brasil 2014

O cuando luego de lo que fue todo el problema mediático -con suspensión incluida- que había tenido con Patrice Evra en un clásico Liverpool-Manchester United, en el que el francés lo acusó de haberle dicho “negro de mierda” y años después, en 2015, le ganó la final de la Liga de Campeones al propio Evra, quien jugaba en Juventus y no lo pudo parar en la jugada del gol.

El episodio con Patrice Evra que nunca se pudo comprobar

Así de vertiginosa es la vida de Luis Suárez. Con esos vaivenes típicos de un futbolista a quien le ha pasado de todo en su carrera.

Luis contó que no le gustó demasiado la salida de Atlético de Madrid, porque se enteró un día antes del encuentro ante Sevilla a través del director de comunicación del club, Rafa Alique, que le iban a hacer una despedida.

AFP

La revancha que tuvo Suárez ante Evra cuando le anotó un gol en la final de la Champions League que Barcelona le ganó a Juventus

“Y dije: ‘Bueno, alguien del club me ha dicho algo’... No hablé nada con el Cholo, ni con Berta, ni con Miguel Ángel. Me podían haber avisado antes”, expresó el 23 de mayo en el programa El Larguero de Cadena Ser.

Más allá de esto, el 7 de junio, Atlético de Madrid le rindió un homenaje con la presencia de su presidente Enrique Cerezo en lo que fue su despedida formal.

Allí, en el mural que existe en Territorio Atleti, un espacio que se encuentra en el Estadio Wanda Metropolitano y en el que solo acceden las estrellas que dejaron algo, se pintó su imagen con el grito de gol.

En su arribo, dos años atrás a dicha institución, había pedido que le guardaran un lugar porque haría historia, y lo cumplió.

@Atleti

El homenaje de Atlético de Madrid en el Mural del Estadio Wanda Metropolitano

Cuando un animal del gol como él, queda en libertad de acción, como sucede ahora, la voracidad de distintos clubes por contratarlo, pese a sus 35 años, es tremenda.

Uno de los primeros que mostró interés fue River Plate de Argentina, ante la inminente partida de su mejor futbolista, Julián Álvarez, a Manchester City de Pep Guardiola, que compró su ficha hace seis meses.

Marcelo Gallardo en persona habló con él. No es para nada habitual que el Muñeco se tome esa licencia, pero lo hizo por la trascendencia de quien se encontraba del otro lado del celular.

La avidez que existe en Argentina para que llegue Suárez a River es tremenda. No hay programa deportivo que no hable de ello. Muchísimo más de lo que ocurrió el año pasado a esta misma altura, cuando hubo una posibilidad de que Edinson Cavani llegara a Boca Juniors.

Suárez está de vacaciones con su esposa, mientras hace el tratamiento en su rodilla

El 15 de junio, hace ya 12 días, el periodista Gabriel Anello, relator y conductor de Super Mitre, el mismo que dio la primicia de que River estaba interesado en él, anunció en Radio Mitre que “Suárez viajará sobre el fin de semana a Buenos Aires para cerrar su incorporación a River”. Eso no sucedió.

Este domingo en el mediodía uruguayo, hubo un caso similar a aquel. Bruno Vain, un periodista de DirecTV, dio por cerrado el fichaje del goleador a River: “Me llega de la mejor fuente posible. Es una realidad. Luis Suarez a River. Se anuncia mañana (por este lunes)”.

Como suele suceder en estos casos, un mensaje así revoluciona sobre todo las redes sociales, no así a los medios de comunicación que chequean la información. Más allá de la fuente que pueda tener el citado periodista, Referí dialogó con otras que en principio negaron que eso vaya a ocurrir, al menos este lunes.

“Suárez está de vacaciones en Ibiza y si bien está claro que piensa en lo que será su futuro, por ahora no tiene nada definido”, dijo uno de los consultados.

@Uruguay

El salteño busca un club que lo potencie en minutos y en juego para poder llegar en óptimas condiciones a la Copa del Mundo de Qatar 2022

Sin embargo, otra fuente consultada reveló que la chance es cierta y que las partes tienen bien encaminada la llegada de Suárez al fútbol argentino.

En las últimas horas se cayó la posibilidad de uno de los clubes que lo pretendía y que ya supo disfrutarlo: Ajax de Holanda se bajó.

Marcelo Gallardo habló de él luego de la victoria del sábado a la noche ante Lanús por 2-1, en un encuentro que tuvo un entredicho con Nicolás De la Cruz y lo sacó de la cancha.

"Como es un futbolista de élite y en este momento está haciendo una recuperación de la limpieza en la rodilla, por más que lo pudiéramos tener hoy, mañana no puede jugar", expresó en conferencia de prensa.

Y agregó: "Nuestra espera es acorde a los tiempos de él, si estuviera para jugar mañana, los tiempos correrían más rápido. No estamos esperando a un futbolista que está para jugar mañana, estamos esperando a un futbolista que se está recuperando".

"Si se conectan las posibilidades, que hay predisposición de los dos lados, estará o no. El intento lo hicimos, tiene deseo, entusiasmo, está bueno. Si no hubiera mostrado entusiasmo, no estaríamos acá esperando", expresó el DT de River.

EFE

Suárez quiere seguir sonriendo con la selección nacional

Suárez busca un club en el que sume minutos para potenciar su juego de cara al Mundial de Qatar 2022 en el que defenderá a Uruguay y será su despedida en su cuarta Copa del Mundo. Al menos, su despedida en ese tipo de competencias.

En ese contexto, Juventus de Italia y alguna franquicia de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos, mostraron interés por el salteño.

En la semana que termina, hubo hasta un rumor de que podría volver a Barcelona si no se da el pase de Robert Lewandowski, por el que este domingo hubo avances.

Suárez, por el momento, sigue divirtiéndose con su esposa junto a su amigo Lionel Messi en la paradisíaca Ibiza. Y por ahora, no tiene nada resuelto. Aunque ahora, los caminos parecen conducir al Monumental de Núñez.