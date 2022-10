Lula prometió que elevará el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias

El líder del Partido de los Trabajadores (PT) y candidato presidencial Luiz Inácio Lula da SIlva afirmó que si es electo en la segunda vuelta electoral elevará el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias para los que menos ganan, y enfatizó que los más ricos deberán adecuarse a un nuevo esquema tributario.

Lula aseguró anoche por primera vez durante un discurso en Salvador, en el estado de Bahía, iniciativa que según precisó el expresidente elevaría el mínimo no imponible de los actuales 1.900 reales (US$ 380) a 5.000 reales (US$ 1.000).

"Hay que hacer una política tributaria progresiva, que quien gane más pague. Por eso es que estamos proponiendo que no se pague impuesto a las ganancias a quienes ganen hasta 5.000 reales", señaló Lula, para quien "no es posible ni es normal" que quien gane 6.000 reales (US$ 1.200) sea considerado rico. “Es necesario invertir la lógica de pocas personas ganando mucho y muchas ganando poco", enfatizó.

Según explicó Lula, el 68% de la recaudación del impuesto a las ganancias proviene de los brasileños que menos ganan. “El que tiene lucros (corporativos) y dividendos (financieros) no paga. Los ricos pagan un seguro médico privado y después lo descuentan de ganancias, entonces quienes pagan eso son los pobres que no tienen un plan de salud. Vamos a cambiar esta historia", dijo el expresidente.

Se trata de un tema polémico. El actual presidente Jair Bolsonaro, que va por la relección, había hecho la misma promesa en la campaña de 2018, pero una vez en el gobierno no la cumplió. De hecho, y de concretarse, la promesa de Lula sería la primera actualización de la base imponible del impuesto desde 2016, cuando fue destituida la entonces presidenta Dilma Rousseff mediante un polémico juicio político terminó con la asunción del vicepresidente Michel Temer, quien impuso una política de flexibilización laboral, además del cese de las paritarias y de los reajustes salariales, dirección en la que continuó Bolsonaro desde 2019.

Actualmente, los asalariados y trabajadores autónomos que ganan más de US$ 380 dólares pagan una alícuota del 7,5% y del 27,5% los que gana más de US$ 750 dólares mensuales.

La promesa de Lula se da luego de haber dedicado durante semana dos jornadas enteras a recorrer las favelas de Río de Janeiro, un bastión electoral del bolsonarismo, y a dialogar con los líderes comunitarios de Baixada Fluminense, Complexo do Alemão y Rocinha en procura de acortar la diferencia de diez puntos que sacó el actual presidente en primera vuelta en el estado, el tercero más importante del país en términos de caudal de votos.

Luego de su paso por Río de Janeiro, en donde anunció que convocará a una Conferencia Nacional de los Pueblos de las Favelas para que sean los líderes comunitarios los que participen de las políticas públicas, viajó a Salvador, estado en donde participó de la mayor manifestación que se ha realizado en esta campaña a su favor, en el marco también de la segunda vuelta para gobernador en ese estado, entre Jerónimo Rodrigues, del PT, y Antonio Carlos Magalhaes Neto, del derechista Unión Brasil.

"Hay niños que se despiertan sin saber si van a comer. Yo a los 76 años estoy más consciente de que nadie quiere ser pobre, nadie elige ser pobre; no es una opción. Tiene sentido volver a la presidencia para cambiar esa ecuación de muchos ganando poco y pocos ganando mucho", afirmó el expresidente, a quien las encuestas dan como favorito.