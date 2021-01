LVMH remodela la dirección de la joyería Tiffany

El gigante francés del lujo LVMH cerró la compra de Tiffany por US$ 15.800 millones, una operación récord en la industria del sector, y anunció el jueves un reajuste en la dirección de la joyería estadounidense.

El director ejecutivo, Alessandro Bogliolo, será sustituido por Anthony Ledru, indicaron las empresas en un comunicado conjunto. Bogliolo abandonará Tiffany el 22 de enero.

Anthony Ledru, que asumió sus funciones el jueves pasado, era hasta la fecha director general adjunto de actividades comerciales mundiales de Louis Vuitton, la marca insignia de LVMH.

Entre los años 2013 y 2014, Anthony Ledru fue uno de los dirigentes de Tiffany para América del Norte.

En tanto, Alexandre Arnault, hijo del presidente de LVMH Bernard Arnault, que trabajaba en el fabricante de maletas Rimowa, de la que tomó las riendas en 2017 tras haber dirigido su compra por parte de LVMH, es quien se convertirá en el director ejecutivo, de productos y comunicación de la joyería.

“Confiamos en la capacidad de Tiffany de acelerar su crecimiento, innovar y seguir siendo la marca de joyería más atractiva”, declaró el presidente de LVMH, Bernard Arnault, citado en el comunicado, en el que agradecía a Alessandro Bogliolo y su equipo “su trabajo de los últimos tres años, sobre todo durante el difícil periodo que atraviesa el mundo actualmente”.

Nuevo contrato

Bogliolo subrayó su orgullo por el trabajo “realizado juntos en los últimos tres años” y se declaró “convencido de que Tiffany brillará bajo la dirección de LVMH”.

El 30 de diciembre, los accionistas de Tiffany respaldaron el proyecto de fusión con LVMH, un gigante que engloba a unas setenta casas, como Louis Vuitton, Dior, Céline, Bulgari, Hennessy o Dom Perignon.

A finales de 2019, el grupo LVMH anunció su plan para adquirir la célebre joyería neoyorquina, inmortalizada en la película “Breakfast at Tiffany’s” (“Desayuno con diamantes” en España, “Diamantes para el desayuno” en América Latina y “Muñequita de Lujo” en Argentina), protagonizada por Audrey Hepburn.

Pero la empresa francesa se alejó de su propuesta en setiembre de 2020 después de exponer una serie de malas decisiones por parte de la junta de Tiffany desde que el acuerdo se diera a conocer.

Tiffany alegó que no había una base válida para cancelar el acuerdo y presentó una queja en un tribunal de Delaware, mientras que LVMH respondió con una contrademanda.

Pero a finales de octubre de 2020 ambos grupos acordaron un precio para la fusión, revisado a la baja, a US$ 131,50 por acción (frente a los US$ 135 fijados inicialmente), lo que suponía un ahorro de US$ 425 millones para el grupo francés, y se retiraron las demandas. (AFP)