Gabriela Hearst: la uruguaya que logró que el gigante de la moda Louis Vuitton invirtiera en su empresa

A solo dos meses de abrir su primera tienda propia en Manhattan, la marca de moda de lujo homónima de la uruguaya Gabriela Hearst –o Perezutti, su apellido de nacimiento– sumó una nueva conquista: la participación minoritaria en su empresa en el conglomerado multinacional LVMH, líder en marcas de lujo y propietario de Louis Vuitton.

Aunque por el momento la diseñadora no hará declaraciones, según dijeron desde la empresa a El Observador, Business of Fashion informó este lunes que el fondo de inversión LVMH Luxury ventures –lanzado en 2017– invierte entre US$ 2 millones y US$ 17 millones en marcas emergentes de moda que demuestran su capacidad de escalar.

LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy) tiene su sede en París, Franciay está presidido por Bernard Arnault, cuarto hombre más rico del mundo y primero de Europa, según Forbes.

Gabriela Hearst fue criada entre Montevideo y el campo de su familia en Paysandú. Creó la marca Candela en 2004 y en 2015 decidió "empezar de nuevo" con la marca que lleva su nombre y el apellido de casada. Austin Hearst, su esposo, es heredero del conglomerado de medios Hearst Corporation. "Al tener Candela a un cierto precio, era muy difícil elevar el producto, entonces tenés que empezar todo de vuelta. Siento que fue el camino correcto, porque la pasión no la podés ocultar; cuando algo tiene pasión te propulsa", dijo en conversación con El Observador en octubre.

En aquella oportunidad, Hearst habló sobre un "crecimiento controlado" a partir de la apertura de tiendas propias y sobre su criterio para la elección de socios: "Somos una marca global. Pero lo más importante de todo es que somos una compañía que apuesta al largo plazo, entonces restringimos mucho. No le vendemos a todo el que quiera tener nuestro producto. Elegimos nuestras relaciones con socios en distintas partes del mundo que tengan nuestros mismos principios. La idea no es abrir muchas tiendas más, sino que abrir nuestras tiendas propias. Es un crecimiento controlado".

En aquel momento, a días previos de abrir su primera tienda de lujo sustentable –con 99% de materiales reciclados–, dijo que la idea era "hacer crecer la relación con los clientes y que sea la mayor parte del negocio". Antes de abrir su primera tienda, la venta directa al consumidor representaba la mitad del negocio.

Basta con revistar unos segundos su cuenta de Instagram para ver algunas de las caras más reconocidas de la gran pantalla luciendo creaciones de la uruguaya. Es que en solo tres años Gabriela Hearst ha sido elegida no solo por una cantidad innumerable de actrices de Hollywood, sino que hasta por la realeza; la duquesa de Sussex, Meghan Markle demostró en más de una oportunidad ser fan de sus carteras.

En estos años sus diseños pasaron por la New York Fashion Week y llegaron a 75 tiendas multimarca de lujo por Asia, Medio Oriente, Estados Unidos y Europa.

Fuentes cercanas a la empresa señalaron a Business of Fashion que en 2018 la empresa generó entre US$ 15 y US$ 20 millones de ingresos por ventas.