“Malos tratos injustificados” y más: los lamentos de los turistas argentinos que veranean en Punta del Este

En los últimos días de 2022, ingresaron 245.675 visitantes a Uruguay según el último reporte elaborado por el Departamento de Estadística de la Dirección Nacional de Migración. De estos, 93.634 (38%) fueron argentinos, lo que deja en claro que más allá de la desventaja cambiaria volvieron a elegir el país para vacacionar.

Y reforzando estos datos, el Ministerio de Turismo informó que al primero de enero la cantidad de argentinos en Uruguay ya había escalado hasta los 105.157.

Dentro de Uruguay, Punta del Este sigue posicionándose como uno de los destinos favoritos de los argentinos: "La ciudad es preciosa, le tenemos mucho cariño", afirmó el secretario de la Asociación de propietarios Argentinos en Uruguay (APAU), Alfredo Girelli.

Sin embargo, en entrevista con Café & Negocios destacó que esta temporada en la APAU recibieron comentarios de argentinos sobre “malos tratos injustificados” por parte de algunos uruguayos.

Girelli señaló que es de orden no generalizar esta situación en todos los uruguayos, pero "que si dijera que no pasan, estaría mintiendo". A propósito contó casos específicos al respecto, uno de ellos que hasta él mismo protagonizó: "Hace una semana estaba con el auto en Maldonado, y pasa una señora en una moto que me ve la patente y me grita porteño de mierda", recordó.

En este sentido, afirmó que las quejas que llegan a APAU son más que nada de situaciones como las que vivió él, que "simplemente por tener una patente argentina" lo insultaron.

En la entrevista, Girelli recordó lo que dijo el humorista uruguayo, Sebastián Almada, en el programa televisivo Intratables: "Los argentinos nos quieren muchísimo a los uruguayos, nos respetan. No es mutuo", afirmó. Luego añadió que el uruguayo no quiere tanto al argentino.

"Son cosas que no se entienden, porque muchas veces son insultos gratuitos", afirmó sobre las situaciones que generaron las quejas de los argentinos el secretario de APAU.

Consultado si este tipo de situaciones puede perjudicar al turismo argentino en Uruguay, Girelli dijo que no cree: "Duele, pero no creo. El argentino que elige Uruguay, y sigue yendo en época de crisis es porque tiene cariño por el lugar", señaló.

En el mismo sentido desde APAU señalaron que estos tratos injustificados podrían resolverse "si la intendencia diera instrucción a la población hacia el trato al turista. Sobre todo con el argentino que es el principal cliente".

Intendencia de Maldonado

Punta del Este

Sobre otros reclamos que se reciben en la asociación, Girelli mencionó el aumento en la contribución, que este año es de un 20% en dólares y el costo de los gastos comunes de los edificios.

"Eso sí le hace daño al argentino, que le gusta y lo paga con sacrificio", concluyó.

Finalmente, desde APAU, recomendaron mejorar el manejo de la basura y señalalaron que les sorprende que no se separen los residuos.

Otra queja de los turistas foráneos: el telepeaje

El pasado 30 de diciembre, desde la Liga de Fomento y Turismo de Punta del Este informaron a El Observador que los visitantes reclamaban estar pagando por peajes que no utilizan. Es que, en la nueva operativa vigente desde mediados de 2022, a través del Pase Turista, el paso por los peajes de los visitantes que llegan a Uruguay es controlado a través de la lectura de su matrícula, y el pago se realiza posteriormente en las redes de cobranza, y —aunque actualmente el valor del peaje es de $122,5 si se pasa por el telepeaje y de $ 160 en efectivo—, “al ir a pagar en las redes de cobranza les dicen que el mínimo es de $1.540, según el presidente de la Liga Santiago Osácar.

Ese monto se iba descontando en la medida que vayan usando más telepeajes, pero la realidad es que la mayoría de los visitantes no llegaban a gastar todo el monto.

Entonces, tras los reclamos de los visitantes —principalmente argentinos, —la Liga de Fomento y Turismo de Punta del Este, elevó el tema a las autoridades al Ministerio de Turismo que finalmente resolvió bajar de $1.540 a $ 540 el mínimo de pago del Pase Turista.