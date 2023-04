Más de 1.200.000 turistas llegaron a Uruguay durante el verano 2023 y gastaron US$ 741 millones

Durante el primer trimestre del 2023 ingresaron 1.219.198 turistas a Uruguay, que gastaron US$ 741 millones, según divulgó este miércoles el ministro de Turismo, Tabaré Viera. "Se puede decir que el turismo se recuperó", dijo el ministro sobre los números difundidos.

Entre enero y marzo de este año llegaron al país 716.548 argentinos (2,6% más que 2019) y 145.459 brasileños (7,1% más respecto al último año prepandemia). En cuanto al turismo interno, "los uruguayos registramos un 30% más de movilidad que en 2019", según los datos proporcionados por Antel, que considera la movilidad por turismo, explicó el ministro. Durante el primer trimestre del año se registró un movimiento interno de 5.190.4387 viajeros, mientras que en 2019 esta cifra fue de 3.996.233 viajeros y en 2022 de 4.676.783.

Los argentinos también fueron los que más gastaron durante sus vacaciones en Uruguay, con un desembolso total de US$ 431 millones, lo que explicó la baja en lo global de lo que los visitantes desembolsaron durante su estadía en el país (en 2019 gastaron US$ 506 millones). En segundo lugar se ubicaron los brasileños, que gastaron US$ 116 millones (15% más que en 2019).

Por otra parte, durante la temporada 2022-2023 llegaron 12,7% más de cruceros que en la temporada 2019-2020.

Uruguayos al mundo

Al mismo tiempo, 1.141.300 residentes en Uruguay viajaron al exterior, y desembolsaron US$ 471 en total. "Hubo un saldo positivo de US$ 270 millones, aunque esto no se trata de hacer balances", expresó Viera.

Durante la temporada de verano pasada, llegaron al país un total de 391.683 turistas, según datos del Ministerio de Turismo. Hace un año, los visitantes desembolsaron US$ 383.109.152 en Uruguay, mientras vacacionaban. Asimismo, en el mismo período viajaron al exterior 157.043 residentes en Uruguay, y gastaron en el exterior US$ 113.291.690.

Vale recordar que durante la temporada alta pasada aún quedaban rezagos de la pandemia por coronavirus, con rebrotes de contagios y restricciones sanitarias para no propagar el virus impuesta por los países.

Historial

Respecto a temporadas anteriores, Uruguay recibió 233.694 visitantes en el mismo período de 2021, cuyo gasto en la plaza local alcanzó los US$ 179.373.938. La baja de turistas y dinero desembolsado a raíz de la pandemia fue marcado en comparación con el año previo, debido a la pandemia. En este sentido, durante el primer trimestre de 2020 —el primer caso de covid-19 positivo se detectó el 13 de marzo de 2020— ingresaron 1.000.909 de visitantes al país, y el gasto fue de US$ 674.928.474.

Durante 2019, llegaron 1.092.015 turistas a Uruguay y se gastó US$ 251.674.699.