Manini: “Ciertos magistrados actúan con total impunidad alentados por un coro de venganza”

El senador de Cabildo Abierto y excomandante en jefe del Ejército, Guido Manini Ríos, volvió este martes durante una sesión parlamentaria a cuestionar a la Justicia por las investigaciones de los crímenes ocurridos durante la dictadura (1973-1985).

El legislador defendió su propuesta de reinstalar la Ley de Caducidad y dijo que la norma interpretativa aprobada en 2011 “abrió el camino para que ciertos magistrados actuaran con total impunidad alentados por un coro al que solo le interesa la venganza”.

Además de su intervención en el Senado, en una entrevista concedida este martes a El País, Manini Ríos dijo que no le dan “garantías” cuando “determinados magistrados actúan desconociendo los principios del derecho” y afirmó que “ni Jack El Destripador es perseguido 40 años después”.

Durante la sesión del Senado, Manini Ríos dijo que “en este país se está atropellando el Estado de derecho por parte de ciertos actores de la Justicia que han procesado y condenado a inocentes en base a falsos testimonios, que no respetan principios básicos del derecho como la irretroactividad de la ley, los tiempos de prescripción y no juzgar dos veces por la misma causa”.

“Lo que aquí está en juego no es la defensa de una corporación sino la vigencia del Estado de derecho”, argumentó.

“Durante décadas escuchamos a todos los actores políticos hablar de ello y condenar a la dictadura por su violación a la Constitución de la República. No es coherente entonces aceptar que en el presente se viole descaradamente la Constitución. Hoy son los ciudadanos uniformados, mañana puede ser cualquiera quien quede expuesto a la arbitrariedad sesgada de magistrados de turno. Esto es lo que debilita la democracia”, agregó Manini Ríos.

El excomandante en jefe del Ejército cuestionó a quienes argumentan contra la ley de Caducidad con base en un dictamen de 2011 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Ese organismo falló en contra del Estado uruguayo por la desaparición forzada de María Claudia García de Gelman, así como de la sustitución de identidad de Macarena Gelman, y dispuso que debía garantizar que la ley de Caducidad "no vuelva a representar un obstáculo para la investigación de los hechos materia de autos y para la identificación y, si procede, sanción de los responsables de los mismos".

Manini Ríos dijo este martes que “habrá uruguayos genuflexos felices de este tipo de dependencias” y remarcó que “ningún dictamen de organismo internacional está por encima de lo que establece la Constitución”.

“Acá hubo una ley que pretendió servir a la pacificación nacional después de un lamentable período de fractura y desencuentro entre los orientales. Esa ley es la única de las casi 20 mil leyes que fue dos veces ratificada por el cuerpo electoral; y esa ley, la más legitimada de nuestras leyes, fue derogada por una mayoría de un voto en el Senado en el año 2011 por una ley que en parte fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia. Y a partir de de ahí se abrió el camino para que ciertos magistrados actuaran con total impunidad alentados por un coro al que solo le interesa la venganza”, sostuvo sobre la norma interpretativa aprobada en 2011.

“Determinados magistrados no me dan garantías”

Inés Guimaraens

Manini Ríos también defendió este martes su propuesta de reinstalar la Ley de Caducidad durante una entrevista con El País. “Cuando determinados magistrados actúan desconociendo los principios del derecho, a mí no me da garantías. Acá claramente Juan Carlos Gómez era inocente por pruebas de todo tipo que se presentaron en su momento. En algunos casos quedó claro y firme la inocencia de aquellos que fueron juzgados. Pero Rodolfo Álvarez lleva cinco años preso por firmar un acta de interrogatorio, y el interrogado dijo que no lo tocó Álvarez. ¡Cuarenta y pico de años después por firmar un acta lo metieron preso! (Hugo) Garciacelay hace menos de una semana fue preso por lo mismo (procesado por el homicidio muy especialmente agravado de Julián Basilicio López). ¡Cuarenta y pico de años después por firmar un acta, en un país como el Uruguay, donde ni Jack El Destripador es perseguido 40 años después!”, dijo.

Según señaló, su propuesta de derogar la interpretativa de la Ley de Caducidad aprobada en 2011 busca “volver a ese clima de pacificación que quiso crear la ley de Caducidad”.

Al igual que lo hizo después en el Senado, el senador también habló durante la entrevista del "atropello a los principios del derecho cuando se trata de juzgar a uniformados”. “No se respetan los principios consagrados en la Constitución, como la no retroactividad de la ley, los tiempos de prescripción de los delitos, no juzgar dos veces por una misma causa a una persona. Nosotros no defendemos ni torturadores ni asesinos; lo que defendemos es el Estado de Derecho”, agregó.

Además, en el diálogo con El País, el senador fue consultado sobre cómo tomó que el presidente Luis Lacalle Pou marcara este lunes que la iniciativa de Cabildo Abierto no está en el acuerdo programático de la coalición y marcará que “hay muchos sectores de la sociedad que necesitan respuestas”.

“Totalmente de acuerdo. Para salir en paz hay que evitar llevar a inocentes a tribunales y condenarlos por el solo hecho de haber sido militares”, respondió el legislador. “(Lacalle me) dijo que lo iba a estudiar. Me dio la impresión de que lo va a estudiar seriamente, como que no le generó tampoco ningún rechazo. No dio respuesta ni en un sentido ni en el otro”, agregó después.