Manini, sobre campaña del Sí:” Ponen un gaucho que no es gaucho; ponen un cura que parece que no es cura”

El senador Guido Manini Ríos participó este lunes en un acto a favor del No para el próximo referéndum del 27 de marzo. El líder de Cabildo Abierto se refirió a "tergiversaciones" que utiliza la comisión por el Sí para obtener votos.

"Hoy, una vez más, el pueblo uruguayo tiene ante sí una instancia de rebelarse ante una tergiversación flagrante de la realidad. Ante una mentira que se nos quiere imponer a todos para hacernos decidir en contra del interés del propio pueblo uruguayo", dijo Manini.

"Un día aparece un gaucho que no es gaucho, otro día aparece una señora agredida que parece que no fue agredida, otro día aparece un cura que parece que no es cura", expresó el senador en referencia a la campaña publicitaria efectuada por la comisión del Sí, tanto en medios de comunicación como en redes sociales.

"Todos los días alguien está en las redes, en la prensa y en movimiento diciendo las maldades que puede llegar a generar esta Ley de Urgente Consideración", indicó.

"Se van imponiendo cosas que no son reales y que van generando dudas en la gente, gente que estaba decidida y tenía bien clarito que esta ley era buena, empieza a tener dudas después de tantas mentiras que se repiten", sostuvo el líder de Cabildo Abierto.