Manta negó decir que Peñarol nació en 1913 y dijo que hubo gestos obscenos delante de damas en reunión en AUF

Carlos Manta, miembro del ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), negó haber dicho que el Club Atlético Peñarol nació en el año 1913 en una reunión de la Comisión de Clubes que trabaja en la redacción del nuevo Estatuto del Jugador Profesional con el ejecutivo de la AUF la semana pasada.

Según indicó el delegado de Peñarol Gonzalo Moratorio en la red social X, "Manta dijo en la reunión que Peñarol es del año 1913”. “Eso es una falta de respeto a nuestro club de parte de un neutral de AUF y Alonso solo hizo silencio al respecto. Adelante mío nadie le falta el respeto a Peñarol. Clarito", agregó el representante de la institución aurinegra, la que en medio del debate por el decanato reivindica su año de nacimiento en 1891.

Este lunes Manta rompió el silencio y negó que él haya dicho eso.

Carlos Manta

“Fue una reunión privada que a mí me da vergüenza ajena, por eso me llamé a silencio una semana. Para que yo me ponga colorado, cómo habrá sido la cosa”, comentó este lunes en Minuto 1 de radio Carve Deportiva.

“Jamás dije (eso)”, señaló Manta. “Lo único que sí dije fue que un equipo tan grande y glorioso como Peñarol podía estar en representado tan nefastamente. De eso sí me hago cargo”, comentó.

Repreguntado por si había dicho lo de Peñarol y el año 1913, lo negó nuevamente.

“No, para nada”, señaló. “Quiero dejar eso bien claro”.

Gestos obscenos delante de mujeres

Manta denunció que en la reunión hubo gestos obscenos delante de mujeres que formaron parte del encuentro.

“Yo nunca hablé (de lo de 1913), no sé cuándo cumple mi señora años, voy a saber cuándo cumplen las instituciones… No hablé nunca”, señaló.

“Eso fue un agregado que pusieron ahí, me parece que para justificar algunos gestos obscenos que se hicieron en la comisión delante de chicas, de damas, que estaban ahí”, agregó. “Hay dos doctoras que estaban representando y hubo algún gesto obsceno que estuvo fuera de lugar”, sostuvo Manta, quien prefirió no entrar en detalles.

“Quiero dejarla acá. No quiero entorpecer más, que el agua se enturbié más de lo que está”, expresó.

Ante la consulta si había tenido un llamado con Moratorio para pedirle disculpas, dijo que no le correspondía. “Yo no ofendí a nadie, yo no pudo llamarlo. Yo entiendo que cada uno está nervioso, que cada uno está defendiendo las cosas… Yo no ofendí a nadie, pero a mí me ofendieron”, dijo.