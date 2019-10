Manual para evadir las elecciones

Heaven knows what

En el cine estadounidense hay dos hermanos que desde hace tiempo son protagonistas de la escena más indie, pero que dentro de poco estarán en boca de todos con su próxima película, Uncut gems, protagonizada por Adam Sandler. Se trata de los hermanos Ben y Joshua Safdie, dos directores a los que les gusta bucear en el fondo de la sociedad neoyoquina para hacer aflorar su costado más ruin y sucio. Sus películas, además de ser montañas rusas cargadas de golpes directos, buscan alejarse de la romantización de la gran ciudad, y eso pasa, por ejemplo, en la impresionante Good Time (2017), y también en Heaven knows what, una historia sencilla pero poderosa sobre una pareja adicta a la heroína. Está disponible en Netflix.

Modern Love

Traducir historias del papel a la pantalla no es algo nuevo, de hecho es casi tan viejo como el audiovisual. También es relativamente frecuente encontrar películas y series basadas en artículos de prensa –en este mismo suplemento hay una nota sobre un caso concreto en la página 12–. Pero lo que hasta ahora había inédito es que una sección entera de las páginas de un diario se convirtiera en una serie. Y eso es lo que pasó con Modern Love, una producción de Amazon que se basa en alguna de las tantas historias que tomaron las páginas de la sección homónima de The New York Times, uno de los productos más exitosos del medio –tiene hasta un podcast narrado por estrellas de la cultura, entre otras cosas–. En los seis capítulos de media hora que componen esta serie se repasan algunas de las historias más emotivas y destacadas de la sección, con el agregado de que están intepretadas por un elenco de primera línea, entre los que se encuentran Dev Patel, Tina Fey, Anne Hathaway, Catherine Keener y Andy García. Está disponible en Amazon Prime Video.

Apache

Gritos, llantos, corridas, un bebé envuelto en una manta y un hospital. Así comienza la serie que en ocho capítulos retrata la vida del futbolista argentino Carlos Tévez, con el episodio de la quemadura que lleva en su cuello como punto de partida. Una niñez en la villa, la crianza con los tíos y una madre ausente que cada tanto aparece, no siempre por buenas razones. Tiros, drogas, amenazas, fútbol, pobreza, muerte. La serie dirigida por Adrián Caetano tiene como protagonista a Balthazar Murillo, un adolescente que da vida a Tévez y que ubica al televidente en la piel de un niño que atraviesa todo lo que no debería, nunca, atravesar un niño. Está disponible en Netflix.

Otros pecados

Los siete pecados capitales son señalados desde hace siglos. Pero también existen otros que, aunque no se juzgan con el mismo peso moral que cae sobre los anteriores, pueden convertir la calma en caos en cuestión de segundos. Porque aunque muchas veces se naturalicen, la impostura, la manipulación, el rencor, la ingenuidad, el acostumbramiento y los celos son otros pecados. Y sobre esos vicios cotidianos se para el unitario argentino Otros pecados. Se trata de diez capítulos autoconcluyentes que cuentan con elencos rotativos encabezados por actores de la talla de Leonardo Sbaraglia, Celeste Cid, Érica Rivas y Gonzalo Heredia. Está disponible en NSNow y Cablevisión Flow.