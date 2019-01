Maratón pre Oscar: ¿Dónde se pueden ver todas las películas nominadas?

Para aquellos que quieren ponerse al día con la lista de nominados de los premios de la Academia y, por ejemplo, completar con conocimiento las pencas con conocimiento, a continuación un listado de dónde se pueden ver las películas que batallan por el Oscar.

Black Panther - Compra en Google Play ($ 610), HBO GO

Bohemian Rhapsody - Compra en Google Play ($ 750), aún en cines

La favorita - En cines

Green Book - Estreno jueves 31 en cines

Roma - Netflix, Cinemateca

Nace una estrella - Compra en Google Play ($ 790), aún en cines

El vicepresidente - En cines

Los increíbles 2 - Alquiler ($ 88) y compra ($ 630) en Google Play, alquiler ($ 92) en Claro Video, alquiler ($ 80) en NS Now, alquiler ($ 65) en Cablevisión Flow

Isla de perros - Alquiler ($ 110) y compra ($ 710) en Google Play, alquiler ($ 92) en Claro Video, alquiler ($ 80) en NS Now, alquiler ($ 65) en Cablevisión Flow

Wifi Ralph - En cines

Spider-Man: un nuevo universo - En cines

Cold War - En cines

La balada de Buster Scruggs - Netflix

El regreso de Mary Poppins - En cines

Las dos reinas - Estreno en cines jueves 28 de febrero

Shoplifters - A estrenarse a fines de febrero

La partida final - Netflix

Period. End of Sentence - Netflix

Un lugar en silencio - Compra en Google Play ($ 720)

Avengers: Infinity War - Compra en Google Play ($ 630), HBO GO

Christopher Robin - Alquiler ($ 88) y compra ($ 630) en Google Play, alquiler ($ 92) en Claro Video, alquiler ($ 80) en NS Now, alquiler ($ 65) en Cablevisión Flow

Ready Player One - Alquiler ($ 200) y compra ($ 790) en Google Play, alquiler ($ 92) en Claro Video, alquiler ($ 65) en Cablevisión Flow

Han Solo: una historia de Star Wars - Compra en Google Play ($ 630)

Black Sheep - Vimeo y Youtube

Lifeboat - Youtube

A night at the garden - Youtube, Vimeo y su web oficial

Animal Behaviour - Youtube

Bao - Youtube

Late Afternoon - Youtube

One Small Step - Youtube, Vimeo

Fauve - Youtube y Vimeo

Madre - Youtube

Las siguientes producciones están nominadas pero no están disponibles para ver en Uruguay:

Infiltrado en el KKKlan

At eternity’s gate

La esposa

Can You Ever Forgive Me?

If Beale Street Could Talk

Mirai

Never Look Away

Free Solo

Hale County This Morning, This Evening

Minding the Gap

Of Fathers and Sons

RBG

Capernaum

Border

El primer hombre en la Luna

First Reformed

Weekends

Detainment

Marguerite

Skin