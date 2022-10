¿Marcelo Gallardo sigue en River? El presidente dijo cuándo definirá su futuro

El director técnico de River Plate Marcelo Gallardo habló este lunes sobre el rendimiento de su equipo y dio pistas sobre si continuará en el futuro.

"La enseñanza de no encontrar el éxito deseado es un aprendizaje mucho más importante que cuando estamos en la vorágine del éxito y este año yo aprendí mucho en los errores y en las equivocaciones. Y eso me hace una persona con más deseos de aprender...", señaló en la cena solidaria de la Fundación River.

El presidente de la institución, Jorge Brito, dijo que la definición sobre si seguirá se hará en noviembre. "Seguramente el mes próximo vamos a definir su continuidad", adelantó en la cena.

El presidente millonario dijo que Gallardo va a tener que buscar el momento para señalar si va a seguir o no. Y habló sobre una hipotética salida: "Sabemos que el día que se vaya va a llegar. Esperemos que sea algo muy lejano y que no me toque como presidente. Ojalá se quede hasta el final de la presidencia”, declaró.

Gallardo es entrenador de River Plate desde 2014. Desde ese momento, ganó siete títulos nacionales y siete internacionales. Entre ellos la Copa Libertadores 2018 ante Boca Juniors en Madrid.