Marcos Galperin: "No quiero que mi vida haya sido solamente Mercado Libre"

El empresario argentino y fundador de MercadoLibre, Marcos Galperin, participó del ciclo de podcasts de Gerry Garbulsky, el director de las charlas TED en español. En una entrevista de casi una hora, Galperin habló sobre su vida personal, su visión del futuro y de el presente de la empresa de ecommerce y servicios financieros.

Entre otras cosas, el entrevistador le preguntó cuál es su mayor fantasía, a lo que Galperin respondió lo siguiente: "Me gustaría en algún momento decir que todo esto fue espectacular pero me gustaría hacer otra cosa. No quiero que mi vida haya sido esto nada más. Soy una persona con muchos intereses muy diversos. Por otro lado, es muy difícil encontrar el momento y es un desafío muy complejo. Cómo lo hago, cuándo, quiénes toman mi rol, es algo que me desvela bastante".

Lo que sí tiene claro es que no es el momento para dejar MercadoLibre, ya que está en competencia "con las compañías más grandes, exitosas y agresivas del mundo".

Consultado sobre qué se ve haciendo a futuro, dijo que se imagina viviendo un proceso similar al de cuando ideó MercadoLibre, que surgió de "un proceso de introspección" mientras estudiaba en Stanford. Sin embargo, no se imagina generando otro negocio. "La parte pública no me atrae en absoluto. Viviendo en Argentina siento que si todos nos enfocados en lo privado, quienes están en lo público son los peores, creo que ese es el gran problema, que los mejores nunca se metieron en lo público", apuntó.

Agregó que "estar en lo público es lo opuesto a estar en MercadoLibre" y que su visión de ese mundo es negativa. "Eso tampoco me tienta demasiado. Tal vez sea enseñar, escribir, estar más con mi familia. Algo tengo que hacer porque soy una persona notablemente inquieta. No descarto periodismo, hacer preguntas a gente, tener conversaciones como estas, ya que siempre me pareció interesante entender temas en profundidad. Lo que sé que quiero es pasar a otra etapa de mi vida", remarcó.

Admitió que su interés y necesidad de estar tan pendiente e informado sobre la actualidad le deja poco para tiempo para "sembrar" y reconoció que puede leer solo un libro por año y en verano. "No sé si estoy sembrando conscientemente hacia adelante porque el mundo en el que estoy tiene mucha adrenalina. La lista de libros que quiero tener es enorme, leo actualidad porque libros llego a leer uno por año en verano", confesó.

Nuevo perfil

Durante los primeros años de MercadoLibre, Galperin mantuvo un perfil bajo. "Ahora se te ve más, ¿hubo una decisión consciente?" le preguntó Garbulsky. "MercadoLibre tomó tamaño y una visibilidad muy relevante, y había una desconexión muy fuerte entre lo que era la empresa y los fundadores. Soy vicepresidente de Endeavor y me da placer conectarme con emprendedores y uno de los dramas de Argentina es que hay pocas historias como esta, y estar escondiéndola es una pena, porque el país necesita de muchas historias que empezaron en una cochera y tomando riesgos, que empezaron a competir y fueron progresando o fracasando. Era muy contradictorio ser presidente de Endeavor y estar escondiéndome", contó.

Dijo que padece "bastante" la decisión de no esconderse, aunque también la de "dejar que se digan barbaridades". Criticó que en Argentina existe una tendencia hacia "noticias populistas" y "títulos berreta", lo que a su entender también sucede por la falta de información. En el caso de MercadoLibre, enfatizó que en Argentina el contexto de discusión se centra en los bancos, y que en realidad "cuando ponés en contexto el tema, cualquier persona racional te dice que es obvio que no hay un tema". Ejemplificó comparando con México y Brasil: "Prestamos cinco veces más en Brasil y tres más en México que en Argentina. En ningún lado hay ningún tipo de problema con los bancos, no existe el tema, no hay nota, y acá es un mega tema", subrayó.

El futuro

Galperin está convencido de que dentro de 20 años el efectivo dejará de existir en América Latina: "Va a ser como el CD. El efectivo no te rinde, te roban, lo perdés. Eso versus algo que es mágico, está todo en el celular, podés enviar dinero a cualquier de inmediato. Es una experiencia tan superadora que hacía falta gente muy determinada, porque solo la tecnología no es suficiente para hacer una disrupción en el ecosistema fintech".

Recordó los comienzos de MercadoLibre y afirmó que "la suerte es importante para emprender pero cuando estás en el momento indicado de la forma indicada. Si hiciste todo para estar donde querés vas a tener suerte. Nosotros podíamos haber vendido la empresa, pero algunas veces el comprador dijo que no. Varios en MercadoLibre se vinieron abajo y otros dijimos 'estos pubes van a ver que cometieron el error de su vida".

En este sentido, habló de la relación que tiene hoy MercadoLibre y el ecosistema fintech con los actores más tradicionales del mundo financiero. "No veo a los bancos como competidores", dijo, y explicó que apuntan a públicos diferentes. También le pegó a la economía local. “Haití tiene más prestamos al sector privado que Argentina, los niveles de Argentina son de un país pobre de África. Se presta el 16% del PBI mientras que en otros países es 200% del PBI. Mercado Pago prestó en Argentina US$ 30 millones, no es ni medio punto del PBI. Nosotros le prestamos a 15.000 Pyme en este momento esa es la cartera. No vamos por lo clientes de los bancos, apuntamos a no bancarizados", desarrolló Galperin.