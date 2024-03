Más de 80 años después, Nos Obligan a Salir se quedó con el primer puesto y marcó un hito para el Carnaval

El cielo empieza a cambiar de color y la noche se hace día. Un hombre sale a la ciudad desde la noche de fallos de la murga ganadora, pero antes de pisar la vereda se acerca a Jimena Vázquez y le palmea el hombro. “¡Salú campeón! Te felicito. Este espectáculo para La Aduana, para la gente… No nos olvidamos nunca más”.

Nos Obligan a Salir se quedó con el primer puesto de su categoría después de más de 80 años. La murga de La Aduana había conseguido su único campeonato en 1942 e incluso aquella oportunidad había sido compartida con Los Diablos Verdes.

Este año, el conjunto –y la hinchada– volvió a celebrar una victoria.

“Recontra emocionado y bendecido con el abrazo y la emoción de cada uno de los compañeros. En este momento no puedo pedir más nada. Estoy bien conmigo mismo, con el grupo, escuchar a toda la gente cantar las cositas que uno creó en su casa con la guitarra es una emoción bárbara. Para mí ya está, tarea cumplida, carnaval cumplido”, dice Martín Angiolini, director escénico y arreglador de la murga campeona mientras a su alrededor suena la despedida.

Qué llueva esta canción como una vocación del alma

Termina su función la vieja murga de la aduana

Una murga que se armó para ganar, con algunos de los nombres más destacados del Carnaval. “A un gran equipo también hay que saber llevarlo, tratar de entender los egos positivos y artísticos de cada uno. Y nos pudimos llevar bien pese a todo, a las personalidades de cada uno de los compañeros, que eran muy fuertes y bien puestas, y llevamos con mucha alegría el proceso de los ensayos y los tablados”, comenta Angiolini antes de que el canto de la murga se trague a todos los presentes.

Emanuel Alaníz, Santiago Ribero y Mauricio Pérez hacen sonar la batería en la cancha del Club Capurro como en una vuelta olímpica. Los abrazos se suceden como en cadena y las manos secan los ojos de lágrimas.

“Es una emoción indescriptible. Nunca me tocó vivir esto ni estar cerca de alguien a quien le pasara esto. De hecho yo sentía que era algo que le pasaba a otras personas, que era medio imposible o muy difícil”, dice emocionada Jimena Márquez, cupletera, directora artística y letrista de la murga.

“Nos enfocamos con un equipo creativo, con Martín, con Jije, Lucía García, y ahora nos abrazábamos y nos decíamos ‘lo hicimos’, porque es la sensación de haberse puesto un objetivo y haberlo logrado con un grupo espectacular, de gente hipertalentosa. Estoy recontra emocionada”.

Freddy “El Zurdo” Bessio sigue de cerca la celebración, se aprieta en los abrazos y canta como poniendo una firma. “Soy murguista desde que tengo 13 años, tengo 58 ahora, y si bien he tenido la dicha o la suerte, pero fundamentalmente del trabajo que hacen otros para que uno se pueda lucir, este año vuelvo a tener la posibilidad de festejar un primer premio con una muga que quiero muchísimo”.

“Si bien el año pasado hice un montón de cosas que ellos me permitieron, me aguantaron, llegué este año para después dar un paso al costado, porque tuvimos intenciones de volver con La Catalina al carnaval, no se dio por diferentes situaciones. Y acá me estaban guardando un lugarcito. Menos mal que volví. Me siento feliz. Es muy lindo y grato terminar un carnaval así. Obvio que uno sabía que el espectáculo estaba muy cuidado, muy lindo, y cuando digo obvio me refiero a la técnica de esta murga, que son las Jimenas, Martín Angiolini, y todo el equipo de la murga. Fue una técnica con mucho cariño, mucho trabajo y mucho esfuerzo", destacó Bessio sobre el equipo creativo detrás de su espectáculo 2024, titulado Sed.

“Hago extensivo el abrazo que se lo quiero dar a todo el resto de las murgas, no solo porque tengo amigos, porque los conozco, sino porque he salido con ellos. Sé que cada uno hizo lo suyo, hoy nos toca festejar, pero que sepan que los llevamos en el corazón”.

Jimena Vázquez –también cupletera, directora artística y letrista de la murga– se apoya contra una pared del Club Capurro mientras todavía intenta procesar el triunfo. “No es changa esta categoría, para nada, así que cuando se gana un premio así, es como que te desarma".

Pero además del nivel de competencia que demanda el concurso, Vázquez destaca la inversión emocional que implica la creación del espectáculo. "Reencontrarme con Márquez, que es mi mejor amiga y la admiro como persona y artista; volver a encontrarme con Martín Angiolini, que nos conocemos hace mucho tiempo, trabajamos juntos en Cyranos, y hacer murga los tres, que somos muy murgueros. Tenemos una amistad compartida en un proyecto artístico, es una suma de muchas emociones. Es una sensación que traspasa, son muchos meses de laburo, con muchas dificultades".

"Ser mujeres en esta categoría no genera desconfianza, pero siempre se pone sobre el tapete cuánto sabemos de murga. Capaz hay gente que sabe mucho más de murga que yo, pero sí estoy convencida de este espectáculo, de lo que quiero decir, y de que esto es lo que queremos trasmitir", dice Vázquez y continúa: "A veces se piensa que hay una sola forma de hacer murga, y no. Esta fue la forma que encontramos y nos convencimos desde el día uno de que queríamos decir esto y de esta forma. Trabajar así, dámelo siempre”.

Y el triunfo de Nos Obligan a Salir, la murga nacida en 1923, tiene aparejado un triunfo que de alguna manera excede al conjunto: es la primera vez en la historia del Concurso Oficial de Carnaval que gana una murga con una espectáculo en el que gran parte de las decisiones creativas están a cargo de las mujeres del conjunto.

La murga no solo cuenta con dos mujeres cupleteando, sino que también están escribiendo (junto con Martín Iguini), a cargo de la dirección artística y la puesta en escena del espectáculo ganador.

“¡Es un viaje! Pero es lindo porque quiere decir que empiezan a cambiar cosas. Como mujer en carnaval siempre digo, 'fa, sigue pasando esto' o 'queda todo esto por cambiar', pero va cambiando. Capaz es consolarme con algo, pero no; realmente hay cambios. Así que hay que seguir por ese camino. Yo soy partidaria de que los cambios se hacen desde adentro, por más que a veces cuesten o que digas 'qué hago en este lugar', porque podés abrir caminos y puertas. No solo que esta murga hace años no ganaba, es cómo gana la murga hoy en día: con dos mujeres cupleteras, dos mujeres escribiendo, dos mujeres dirigiendo la propuesta artística, con Lucía [García] en la puesta en escena. Si eso no es un cambio...".

Bombo, platillo y redoblante le dan la bienvenida al amanecer. Nos Obligan a Salir vuelve a ser campeona y canta una vez más su despedida.