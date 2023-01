Matías Arezo fue presentado en Peñarol: qué dijo sobre el clásico de este lunes contra Nacional

El delantero Matías Arezo fue presentado este lunes como nuevo jugador de Peñarol en el Palacio Gastón Güelfi. El jugador de 20 años, que llegó a préstamo del Granada, dijo que si tiene que jugar mañana, está en condiciones de hacerlo. También se refirió al clásico contra Nacional que se juega este lunes a la hora 20:30.

"Agradezco al club por confiar en mi, a Nacho (Ruglio) por el tiempo que nos tomamos para poder hacer esto posible. Todos queríamos que se solucione rápido, llevó un tiempo inesperado, pero felices de estar acá, entre las prioridades que teníamos siempre pusimos a Peñarol por delante, había posibilidades de permanecer allá", expresó el futbolista.

Después de recibir la camiseta aurinegra como forma del protocolo de presentación, Arezo respondió preguntas en conferencia de prensa.

Dijo que el clásico de este lunes es distinto porque lo verá como jugador de Peñarol: "Apoyaré a mis compañeros, siempre pensando en ganar".

Sobre su estado físico, indicó: "Deportivamente me siento muy bien, por más que no haya sumado minutos en partidos entrené todos los días a la par de mis compañeros. Tengo falta de fútbol en cancha, pero no tendría problemas de jugar mañana" si fuera necesario.

Agregó que "gané experiencia, vuelvo siendo un jugador distinto, aprendí a pensar, a interpretar las cosas de otra manera y espero que me ayude".

Admitió que la negociación para llegar a los aurinegros fue larga y "por momentos estresante".

Arezo señaló que el plantel que conformó el club le genera "ilusión, ganas, tanto a los jugadores como a la gente. Genera expectativa, responsabilidad, principalmente a los jugadores, responsabilidad de la buena y porqué, no pensar en grande".