Matías Jones, excompañero de Williams Martínez: "Me cuestioné cómo no me di cuenta en nuestras charlas"

El volante Matías Jones fue compañero de Williams Martínez, fallecido en la jornada de este sábado, lo que derivó en el luto del fútbol uruguayo y la postergación de lo que restaba de la fecha 11 del Torneo Apertura.

Jones, actualmente juega en Central Español en la Segunda división profesional y recordó a su excompañero de River Plate.

"Estoy muy triste e impactado por la noticia. Cuando nos enteramos ayer (el sábado), un grupo de amigos que formamos en River y compartimos casi tres años, nos empezamos a pasar la noticia y no lo podíamos creer", dijo Jones este domingo en el programa Punto Penal de canal 10.

Admitió que "había hablado con él hace 10 días para ver cómo atravesaba el covid-19 y lo que más lo preocupaba era que una de las hijas en principio, se había contagiado".

Su opinión de cómo se vive este tema en Uruguay

El futbolista de Central Español también opinó acerca de cómo se abordan este timo de temas en el Uruguay y más precisamente, en el fútbol uruguayo.

"En Uruguay es algo que lamentablemente se ha puesto de moda hace muy poco tiempo, pero es algo que no se apunta como se debería apuntar. Creo que no se le da la importancia que tiene la parte psicológica y muchas veces, ni siquiera va de la mano de lo deportivo, va más de la parte personal y de lo que es la vida de un jugador de fútbol fuera de la cancha. Cuando suceden estas cosas, uno no entiende, y a veces piensa que cuando está en actividad, el futbolista no tiene ningún problema o inconveniente, y por ahí le estamos errando. Como cualquier persona podemos estar afectados y vamos a la cancha y ese momento es el único rato que nos podemos aislar de los problemas que podemos llegar a tener”, indicó.

Consultado acerca de si la Mutual puede hacer algo, Jones dijo: “Primero, hay que tener las personas para que en el momento necesario, si un futbolista necesita ayuda profesional, que estén disponibles. Gente capacitada hay. También ayer (el sábado) lo que más me costó y me sigue costando, es que hablaba seguido con Williams y me cuestionaba hasta mí mismo cómo no me di cuenta, o quizás cómo no pregunté más cómo estaba o por qué no indagué más, y por ahí la única explicación que encontré es que la persona que lo está viviendo no lo dice o no se da cuenta que necesita ayuda".

El futbolista reveló que "es difícil, porque si no manifiesta que se siente en un pozo, es difícil para uno darle una mano. No puedo dejar de pensar cómo no pregunté más. Incluso esta semana nos íbamos a enfrentar y hacía un par de días venía pensando en escribirle para bromearlo que nos íbamos a enfrentar y que tuviera cuidado conmigo, en tono de broma, como hacíamos siempre. De la AUF o de la Mutual se puede tratar de tener gente disponible para eso, pero va mucho más en la persona, tratar de estar cerca de los amigos. Después va a depender mucho de si la persona se quiere abrir o no. Esa es la realidad.

Jones también comentó que la posibilidad cercana del retiro como futbolista de Williams Martínez "era algo que lo preocupaba, estoy seguro, pero no encuentro explicación para esta situación".